Gulligt syskonpar i Sköndal/Farsta söker svensktalande avlösare

God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-01-02


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se

Om uppdraget:
Gulliga syskon på 7 år och 9 år som bor tillsammans med sin mamma. De har flyttat från Ukraina, familjen har börjat prata svenska, och ser därför att du kan hjälpa till att utveckla den äldre pojkens språkkunskaper.

Publiceringsdatum
2026-01-02

Kvalifikationer
Erfarenhet av NPF-diagnoser
Kvinna ca 20-30 år
Barnerfaren

Om tjänsten:
8-16 tim/månad. Tillträde snarast.

Som avlösare avlastar du anhöriga till exempelvis ett barn med en funktionsnedsättning i hemmet eller närområdet. Det kan vara för att föräldrarna ska få lite egen tid med andra syskon.

Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB (org.nr 559117-7711)

Arbetsplats
God Omsorg

Jobbnummer
9668076

Prenumerera på jobb från God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB: