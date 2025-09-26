Guldbrev söker en ny kundservicemedarbetare!
Guldbrev söker en ny kundservicemedarbetare - Är du en stjärna på kundservice och vill ha ett roligt extrajobb? Ansök redan idag!
Vi söker nu ytterligare en kundservicemedarbetare till vårt härliga kundservicegäng. Är du en glädjespridande lagspelare som brinner för kundservice och kundbemötande? Är du snabblärd och ser möjligheter i utmaningar? Då kan du vara den vi söker! Sök tjänsten som Kundservicemedarbetare hos oss på Guldbrev idag!
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarsfull, lösningsorienterad och har en känsla för professionellt kundbemötande. Du är en lagspelare som alltid försöker se till kundernas, dina kollegors och företagets bästa. Du kan hantera flera bollar i luften samtidigt, tar eget ansvar för ditt arbete och tar gärna egna initiativ. Vidare ser vi att du som söker kan börja relativt omgående och är tillgänglig att jobba 2-5 pass i veckan.
Vi ser även att du:
• Har tidigare erfarenhet från kundservice eller liknande arbete
• Förståelse för bra samtalsteknik och kundbemötande över telefon
• Talar och skriver flytande svenska & engelska
• Är van att jobba med datorer i olika system
• Är bekväm med att använda telefonen som huvudsakligt arbetsverktyg
• Är engagerad, positiv och självständig som person.
Det är även meriterande om du:
• Talar norska eller finskaPubliceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Du kommer främst att skicka ut Guldbrev, men även kontakta befintliga kunder och ge våra kunder support via telefon & mail.
Vad vi erbjuder
• Kontor i centrala Stockholm
• Attraktiva arbetstider mån-fre kl. 09:00 - 17:00
• Vara en del av ett familjärt, glatt och växande team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: m.e@guldbrev.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Kundtjänstmedarbetare". Arbetsgivare Guldbrev AB
(org.nr 556743-3460)
111 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Guldbrev AB Jobbnummer
9528173