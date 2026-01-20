Guider till naturum Vindelfjällen Ammarnäs och Hemavan
2026-01-20
Med tanke på storslagna fjäll, botanik och besökare.
Vi söker guider till naturum Vindelfjällen i Ammarnäs och Hemavan i sommar.
Naturum Vindelfjällen ska sprida kunskap om Vindelfjällens naturreservat, dess natur och kulturvärden och därmed skapa förståelse för vikten av att bevara området. Här får besökarna kunskap om och engagemang för den värdefulla naturen samt tips på sevärdheter och vandringsförslag.
Läs mer om Sveriges naturum på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se/naturum
och om Vindelfjällens naturreservat på vindelfjallen.sePubliceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med information och guidning av besökare inom naturums verksamhet. Båda naturumen har utställningar som invigdes 2023. Tre personer behövs i Hemavan och en i Ammarnäs under delar av sommaren 2026. I Hemavan är arbetsuppgifterna bl.a. att guida besökare i Fjällbotaniska trädgården, delta i trädgårdens skötsel, hålla guidade fjäll- och barnturer och ta emot besökare i naturum. I Ammarnäs är arbetsuppgifterna bl.a. utomhusaktiviteter för barn och guidningar i reservatet. I båda naturumen ingår det att arbeta mycket med sociala medier, ta bilder/filmer och göra planscher. Under en stor del av tiden kommer du att arbeta ensam med besökare och grupper. Du kommer också att jobba med kassahantering och försäljning.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har fjällvana
- Har bred ekologisk kompetens med inriktning mot flora, fauna och naturvård - för tjänsterna i Hemavan är de botaniska kunskaperna särskilt viktiga
- Har fysiska förutsättningar för enklare vandring i fjällterräng
- Har goda kunskaper i tal och skrift på svenska för att kunna utföra arbetsuppgifterna
- Har B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du även har:
- Erfarenhet från naturguidning eller som färdledare
- Kunskap om samisk kultur och rennäring
- Goda kunskaper i engelska och tyska.
- Tidigare erfarenheter av Vindelfjällen Hemavan och/eller Ammarnäs
Vi lägger stor vikt vid sociala förmåga, både med barn och vuxna.Anställningsvillkor
Tjänsterna är säsongsanställningar och är fördelade på följande:
Hemavan, tre tjänster under perioderna:
- 2026-06-15 - 2026-09-19
- 2026-06-15 - 2026-08-16
- 2026-06-15 - 2026-08-09
Ammarnäs, en tjänst under perioden:
- 2026-06-15 - 2026-08-16
Ange i din ansökan vilken eller vilka orter du söker till och gärna också vilka perioder.
För att kunna jobba med barn i annan verksamhet än skola, krävs det utdrag från belastningsregister.
Det kan du beställa här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-273-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västerbottens län
(org.nr 202100-2460) Arbetsplats
Länsstyrelsen Västerbotten Kontakt
Ludmilla Wieslander 010-2254309 Jobbnummer
9693487