Guide och samordnare i Stockholms Stadshus, två vikariat
Stockholms kommun / Resevärdsjobb / Stockholm Visa alla resevärdsjobb i Stockholm
2026-05-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är drygt 350 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.
Stockholms Stadshus är en av de mest kända byggnaderna i Stockholm. Ett besök i Stadshuset sker endast med en guidad visning, besökare kan alltså inte titta runt på egen hand. Året runt erbjuder vi visningar till våra besökare, som vill veta mer om arkitekturen, konsten, politiken och evenemangen, där Nobelfesten är det mest berömda.
Nu går två kollegor på föräldraledighet, så vi söker två vikarier. Vi erbjuder ett intensivt och omväxlande jobb i en internationell miljö, med engagerade kollegor, som både förvaltar och förnyar verksamheten. Vi ger våra besökare en fin upplevelse av denna fantastiska byggnad, genom att berätta om den med stor entusiasm och med fingertoppskänsla för olika gruppers varierade behov.
Arbetets innehåll
Som guide och samordnare har du ett arbete som till stor del är operativt, så det är viktigt att du trivs med det och värdesätter den delen av jobbet. Vi är tolv kollegor som alla delar på de dagliga uppgifterna, då vi:
guidar besökare på svenska och engelska
säljer biljetter och informerar om besöket, vi hanterar insläpp och flödet i huset
hanterar bokningar
handleder och arbetar nära den timanställda personalen
schemalägger nästa dags visningar och posteringar
har ett helikopterperspektiv över verksamheten under dagen
Under större delen av året är biljettkassan placerad i shopen, där biljetter och souvenirer säljs på samma ställe. I denna roll kommer du därför även att utföra vanliga butikssysslor, som uppackning, prismärkning och påfyllning av varor.
Utöver de operativa arbetsuppgifterna, innehåller rollen också viss administration. Du tjänstgör även som guide och toastmaster vid Stadens mottagningar.
Andra arbetsuppgifter tillkommer.
Din erfarenhet och kompetens
Du talar och skriver vårdad och flytande svenska och engelska. Vi använder våra språk på en avancerad nivå, där vi berättar om konst, arkitektur, politik och historia. Du måste känna dig trygg i båda språken och kan anpassa din språkliga nivå efter olika grupper.
Du är van att tala inför en grupp. Det behöver inte vara som guide, utan du kan ha annan relevant erfarenhet.
Du har vana från tidigare arbete inom service eller turism, till exempel café, restaurang, butik, hotell eller liknande.
Du har vana av att arbeta i en miljö med hög stressnivå.
Du har studerat på högskolenivå och kan förstå och ta till dig stora mängder information och du kan väga och värdera vad som är relevant.
Du har god datorvana och goda kunskaper i Office-paketet. Du har lätt för att sätta dig in i nya system. Vi använder dagligen olika system för bland annat bokningar, biljettförsäljning, schemaläggning och fakturering.
Du är strukturerad och har erfarenhet av administration från tidigare jobb.
Det är meriterande om du
utöver svenska och engelska talar tyska, franska, spanska eller italienska flytande.
har studerat konst, konsthistoria eller arkitektur, eller något närliggande.
Vill du ha dig själv som kollega? Hos oss, där vi jobbar nära våra kollegor och går i och ur samma arbetsuppgifter, är kollegieskapet mycket viktigt och väger tungt i urvalet. Vi är måna om att du är en bra kollega och att du är en fin företrädare för Stadshuset och Stockholms Stad. Det här tycker vi är viktiga egenskaper och erfarenheter hos en kollega:
en högt utvecklad känsla för service där du ger besökarna ditt fokus
tålamod och ett pedagogiskt sätt att både berätta och förklara.
ett vänligt och respektfullt samarbete med kollegor och externa parter
lyhördhet och god kommunikation
förmågan att snabbt hoppa mellan olika arbetsuppgifter
egna initiativ
en noggrannhet som inte slår över i perfektion
Du delar stadens värderingar och vill bidra till en miljö där vi respekterar, inkluderar och tar hand om varandra oavsett könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller ålder.
Arbetstiden är schemalagd och framför allt förlagd till dagtid, men tjänstgöring på kvällar förekommer. Man arbetar var sjätte helg, samt många helgdagar.Publiceringsdatum2026-05-03Övrig information
Intervjuerna sker under slutet av maj och början av juni. För att kunna söka denna tjänst måste du finnas tillgänglig under denna period. Om du bor eller studerar på annan ort eller i ett annat land, måste du vara beredd att vid upp till två tillfällen komma till Stadshuset. Utbildningen sker under anställningens början. Om du har frågor om jobbet eller intervjuerna, använd helst e-post, eftersom du då snabbare får svar. Mejla till visningsrekrytering@stockholm.se
. Tjänsten söker du genom att logga in och söka tjänsten på den här plattformen.
För oss är ditt personliga brev en mycket viktig del av din ansökan. Vi använder inte AI i vårt urval och vi vill uppmana dig att inte ta hjälp av AI för att skriva ditt brev. Vi vill veta hur du själv är som berättare och vi kommer också att testa ditt muntliga berättande på flera sätt under intervjuerna, om du blir kallad.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Ragnar östbergs plan 1 (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms Stad, Stadshuset Jobbnummer
9887526