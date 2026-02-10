GSS/K och GSS/T till Skaraborgs regemente P 4
Skaraborgs regemente P 4 söker både kontinuerligt tjänstgörande (GSS/K) och tidvis tjänstgörande (GSS/T) soldater. Förbandet kommer se till den sökandes kompetens, utbildning och önskad placering och därefter validera mot lämplig befattning och kompani.
Läs mer om kompani och befattningar: GSS/K och GSS/T till Skaraborgs regemente P 4 - Försvarsmakten
Wilska kompani (421.pansarskyttekompaniet)
Wilska söker: Vagnchefer, Skyttar, Förare, Skyttesoldater, Bärgarsoldater, Mekaniker, Eldledningssoldater, Packsoldater. Kontaktperson för frågor om befattning: Fj Anton Karlsson
4:e Stridsvagnstransportkompaniet
Stridsvagnstransportkompaniet söker soldater till Stab & Trosspluton: ledningssoldat, tross/drivmedelssoldat och hjulfordonsmekaniker. Kompaniet söker även transportsoldater till stridsvagnstransportpluton. Kontaktperson för frågor om befattning: Fj Henrik Persson.
Höjentorp kompani (brigadledning- och brigadsamband)
Höjentorp söker: Radiolänksoldat och förare, Radiolänkgruppchef, Stridsfordonsbesättning till STRIPBV 90, Mekaniker mark elektro, Trossoldat, Kabel- närskyddssoldat, Bandvagnsförare bv 410, Ledningsplatssoldat och förare, Stabsassistent. Kontaktperson för frågor om befattning: Lt Björling
Wartofta kompani (stridsvagnskompani)
Wartofta söker: Vagnchef - Strv122/BGBV20, Förare - Strv122/BGBV120, Skytt - Strv122, Laddare - Strv122, Bärgarsoldat - BGBV120, Mekaniker - Strv122. Kontaktperson för frågor om befattning: Öserg Anton Johansson
Bevakningskompaniet söker bekakningssoldater
46. Reparationskompaniet
Söker GSS/K och GSS/T inom stab och tross, närskydd, lätta och tunga reparationer, bärgning/transport samt reservmateriel.
Skol och Yrkesinformatörer till Regementsstabens HR-avdelning (GSS/K)
GSS/T (Tidvis tjänstgörande)
Behovet av att bemanna och stärka våra krigsförband är stort, och därför söker vi nu flera GSS/T till samtliga kompanier. Som tidvis tjänstgörande kombinerar du ditt civila arbete eller studier med tidvis tjänstgöring i Försvarsmakten och blir en viktig del av förbandet.
ÖVRIGT GSS/K
Anställningsform: GSS/K, tidsbegränsad anställning upp till 8+4 år. Beroende på din nuvarande anställningsform påbörjas den eventuellt med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Skövde
Lön: Individuell lönesättning
ÖVRIGT GSS/T
Anställningsform: GSS/T, tidsbegränsad anställning på 6år och som högst 8år. Totalt får anställningstiden sammanlagt uppgå till högst 16år. Anställningen kan inledas med en 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Deltid
Arbetsort: Skövde
Lön: Individuell lönesättning
KRAV (GSS/K & GSS/T)
* Godkänd militär grundutbildning
* Godkänd enligt FM FysS
* Godkänt i matte 1, svenska 1 och engelska 5
Tillträde enligt överenskommelse. Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas av rekryteringskoordinator Emelie Gruffman/ HR-administratör Amelia Forsmoo, nås genom växeln på telefonnummer 0505-45 10 00.
Fackliga företrädare:
OFR/O Niclas Sköld, OFR/S Britt Dahlman, Seko Crister Florin, SACO Annelee Karlström
Samtliga kontaktpersoner nås via växeln på 010-825 10 00
ANSÖKAN
Samtliga befattningar sökes via denna annons. Viktigt att svara på samtliga urvalsfrågor korrekt. Du som ansökande anger önskad befattning och kompani i urvalsfrågorna. P 4 kommer efter ansökan se till kandidaternas kompetens, utbildning och önskad placering och därefter validera mot lämplig befattning och kompani.
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-07. Din ansökan bör innehålla CV, examensbevis och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för sökt befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
