GSS/K instruktörer till Norrlands dragonregemente K 4
2025-12-10
, Malå
, Norsjö
, Sorsele
, Arjeplog
, Arjeplog
, Älvsbyn
, Piteå
, Jokkmokk
K 4 är ett progressivt förband som är i framkant inom många områden. Förbandets specialitet är att utbilda och vidmakthålla norrlands jägarförband för strid på djupet på nordkalotten.
K 4 söker nu GSS/K Instruktörer med placering i Arvidsjaur. Lockas du av att arbeta med att skapa förutsättningar för förbandets verksamhet i fred, kris och krig genom att vara delaktig i förbandets grundutbildning? Då är det här något för dig. Tillsammans skapar vi förutsättningar för Sveriges försvar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som GSS/K Instruktör underställs du någon av förbandets grundutbildningsskvadroner och stödjer löpande i utbildning av värnpliktiga såsom utbildning inom jägarspecifika soldatkunskaper, truppföring, skjututbildning mm. Dina arbetsuppgifter är även att understödja instruktörer och befäl som biträde. Du kommer inom ramen för din anställning erhålla utbildning på det som krävs för att klara tjänsten. Placering sker utifrån din bakgrund och lämplighet.
Publicingsdatum 2025-12-10 Kvalifikationer
• Genomförd/pågående värnplikt med betygen/prognos om lägst JA-2-2
• B-körkort (manuell växellåda)
• Simkunnig (400m + livräddning)
• Godkända fystester (multitest 175 p, FM beeptest 11.1)Dina personliga egenskaper
Du trivs i en föränderlig miljö där du har många saker på gång samtidigt och du klarar av att arbeta under intensiva förhållanden. Dina uppgifter kan komma att ändras med kort varsel och du bör vara beredd på att lösa uppkomna uppgifter. För att trivas i denna befattning behöver du vara stresstålig, strukturerad och kunna ta egna initiativ. Du är en trygg person, tycker om att utbilda och du bör ha en god förmåga att få kontakt med andra människor och hantera deras olika förutsättningar. Du är en lagspelare som alltid sätter laget först, men du kan även agera och fatta beslut självständigt. Du är ödmjuk inför tjänstens krävande karaktär och inför dina egna förbättringsområden.
Du är en föregångsperson och tillämpar försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.
Tjänsten ställer krav på att du har en god fysisk arbetsförmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Pågående/genomförd grundutbildning vid Norrlands dragonregemente K 4.
• Tidigare eller pågående anställning som GSS/K eller GSS/T.
• Godkänd grundläggande befälsutbildning (GBU).
• Militärt förarbevis Snöskoter, Personbil/lätt lastbil, Minibuss, Bandvagn 206/208, Lätt terrängvagn, Lastbil.
• Vapenutbildingar t.ex Pansarskott, Granatgevär, Automatgevär, Prickskyttegevär
• Utbildning på Radio 1512/1513
• Instruktörsutbildningar inom Försvarsmakten
• Utbildning inom funktioner så som till exempel eldledning, sjukvård, transport, ledning/samband.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Anställningen är en tidsbegränsad anställning som GSS/K. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är eller tidigare varit anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Arvidsjaur
Tjänsten är en Militär befattning
Tillträdesdatum: preliminärt v.616, eller enligt överenskommelse.
Vi tillämpar oregelbunden arbetstid. Du arbetstidsplaneras utifrån verksamhetens behov vilket innebär arbete såväl dag, kväll, helg och försvarsmaktsdygn.
Flertalet tjänster ska bemannas.
Om processen
Anställningsprövning planeras till v608, där ingår intervjuer, hälsoundersökningar, fystester och säkprövning.
För upplysningar om befattningen kontakta
2.Njskv: k4-njbat-2jskv@mil.se
Fackliga företrädare
Officersförbundet, OKND, Elisabet Hökerberg k4-oknd@mil.se
Försvarsförbundet, OFR/S, Kristina Stavenor K4-forsvarsforbundet@mil.se
Saco-S, Marcus Pavval K4-Saco-s@mil.se
Ovan nås även via växeln: 010-82 510 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-19. Din ansökan skall innehålla: * CV * Ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning * Intyg/betyg från GU och/eller annan militär tjänstgöring (för er som genomför GU nu bifogas preliminära intyg/betyg, erhålls av plutonchef).
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrlands dragonregemente är ett av Sveriges nya regementen, men med en lång och anrik historia. Förbandet kan agera och verka i alla Sveriges miljöer, där krigsförmågan i den subarktiska miljön är kärnan och specialiteten. Regementets huvudort är Arvidsjaur, vars ödemarksmiljöer och närhet till fjällen ger svåra och utmanande förhållanden för våra soldater att träna i. Läs mer på : www.forsvarsmakten.se/k4
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
