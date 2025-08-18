Grynings öppenvård söker Familjebehandlare till MST-teamet
2025-08-18
Ägs av kommuner - drivs av engagemang! I över 20 år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.
Grynings öppenvård i Göteborg söker en ny medarbetare. Som familjebehandlare hos oss blir du en del av en erfaren arbetsgrupp som arbetar i nära samarbete med varandra. Vi är sexton medarbetare, varav elva i Göteborg. Du kommer att få en egen fast arbetsplats i våra ljusa lokaler som är belägna i närheten av Redbergsplatsen. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och erbjuder både hemmabaserad öppenvård, stödboende för ungdomar samt lägenhetsboende för en äldre målgrupp.
Vi söker nu Familjebehandlare, inriktning MST (Multisystemisk Terapi). Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Vad innebär tjänsten?
MST-teamet arbetar med familjer och deras nätverk för att unga personer med riskfyllda beteenden skall kunna bo kvar i sin hemmiljö. I MST arbetar du utifrån en systemisk förståelse. Tillsammans med teamledare och MST-konsulent ansvarar du för att arbetet i familjen och nätverket kring den unge sker utifrån den struktur som föreskrivs av MST-modellen. Du kommer att få en grundutbildning, veckovis handledning och konsultation samt fortlöpande vidareutbildning i MST. Som familjebehandlare i MST-teamet erbjuds du en hög grad av självständighet, eget ansvar och flexibilitet. Erfarenhet av arbete enligt MST-modellen är meriterande.Kvalifikationer
Vem är du?
Du har lämplig akademisk examen, t ex socionom, beteendevetare eller socialpedagog. Du ska ha minst tre års erfarenhet av socialt arbete och vidareutbildning inom familjeterapi och KBT är önskvärt. Då resor ingår i arbetet är det ett krav att du har körkort. Du kommer att ha oreglerad arbetstid. Tillgänglighet i samband med beredskap ingår. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi erbjuder
• En engagerad arbetsgrupp i en kreativ miljö
• Ett arbete där du är med och påverkar utvecklingen av verksamheten
• En kultur som präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet
• Handledning, kompetensutveckling och olika former av medarbetardialoger
• Friskvårdsbidrag
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
Innan anställning hos oss görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
Enhetschef
Anna-Lena Brännberg Grundel anna-lena.grundel@gryning.se 0704-175002 Jobbnummer
