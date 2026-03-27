Gryning Sunnerö i Alingsås söker personal på timmar
Gryning Vård AB, B. Sunnerö / Behandlingsassistentjobb / Alingsås Visa alla behandlingsassistentjobb i Alingsås
2026-03-27
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gryning Vård AB, B. Sunnerö i Alingsås
, Göteborg
eller i hela Sverige
Ägs av kommuner - drivs av engagemang! I 25år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.
Grynings HVB Sunnerö öppnade i Alingsås i november 2022. Verksamheten vänder sig till ensamplacerade barn 8 till och med 11 år som har behov av omsorg, behandling och kompletterande utredningar. Vi har verksamhet dygnet runt.
Vi söker nu personal på timmar.
Vad innebär tjänsten?
Beroende på din utbildningsbakgrund och tidigare erfarenhet kan det vara aktuellt med olika roller hos oss. Gemensamt för dem är att du i ditt arbete fungerar som ett stöd för våra barn i deras vardagliga rutiner, du skapar trygghet och stabilitet och arbetar i nära samarbete med dina kollegor. Vårt arbete sker på uppdrag av socialtjänsten och i nära samarbete med det nätverk som våra klienter har runt sig. Vi har verksamhet dygnet runt vilket innebär att du kommer att arbeta på schema med oregelbundna arbetstider.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig med minst en tvåårig eftergymnasial utbildning, eller en utbildning som motsvarar detta, med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Har du dessutom erfarenhet av arbete med målgruppen ser vi det som meriterande.
Du är en trygg och stabil förebild med förmåga att skapa förtroendefulla och hållbara relationer. I ditt arbete bidrar du till en tydlig struktur som hjälper till att möta och hantera barnens behov och utmaningar, samtidigt som du skapar en känsla av trygghet och förutsägbarhet i deras vardag.
Arbetet kan stundtals vara intensivt, vilket kräver att du är flexibel och har förmågan att behålla lugnet samt agera tryggt och professionellt även i pressade situationer. Då arbetet innebär resor är körkort ett krav.
ÖVRIGT
Vi erbjuder
* En möjlighet att få vara en del i att tillsammans med andra forma och utveckla verksamheten
* En kultur som präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet
* Kompetensutveckling och olika former av medarbetardialoger
* Friskvårdsbidrag
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
Innan anställning hos oss görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316005". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gryning Vård AB
(org.nr 556605-8201), https://www.gryning.se/verksamhet/sunnero/ Arbetsplats
Gryning Vård AB, B. Sunnerö Kontakt
Enhetschef
Agnes Dahlin agnes.dahlin@gryning.se 0702-254267 Jobbnummer
9825005