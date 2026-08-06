Gryning Sunnerö i Alingsås söker behandlingssekreterare
Gryning Vård AB, B. Sunnerö / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-08-06
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Ägs av kommuner – drivs av engagemang! I 25år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.
Grynings HVB Sunnerö öppnade i Alingsås i november 2022. Verksamheten vänder sig till ensamplacerade barn 8 till och med 11 år som har behov av omsorg, behandling och kompletterande utredningar. Vi har verksamhet dygnet runt.
Vi söker nu en behandlingssekreterare för en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är schemalagd och omfattar dag-, kvälls- samt helgarbete varannan helg. Provanställning kan komma att tillämpas.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-06Arbetsuppgifter
Vad innebär tjänsten?
Som behandlingssekreterare medverkar du i behandlingsplanering och utför kvalificerat behandlingsarbete. På sikt kan tjänsten även omfatta utredningsarbete Du har samtal med familjemedlemmar, dokumenterar, har kontakt med uppdragsgivare och andra viktiga personer i barns nätverk.
Då omvårdnad och tillsyn är en del av arbetet är det viktigt att kunna samarbeta, vara lyhörd och flexibel. Att vara ett stöd för barnen i deras dagliga rutiner är även det en väsentlig del av arbetet.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk examen som till exempel socionom, socialpedagog, beteendevetare eller annan motsvarande utbildning. Erfarenhet av arbete med barn och familjer i utsatta livssituationer samt en god kännedom om lagstiftning inom området är meriterande. Vi söker dig som kan arbeta självständigt och i team, är flexibel och strukturerad. Dokumentation är en viktig del i denna tjänst, goda kunskaper i svenska språket samt erfarenhet av tidigare dokumentationsarbete är därför meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav då resor ingår i arbetet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema.
Vi erbjuder
• En möjlighet att få vara en del i att tillsammans med andra forma och utveckla en relativt nystartad verksamhet
• En kultur som präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet
• Handledning, kompetensutveckling och olika former av medarbetardialoger
• Friskvårdsbidrag
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
Innan anställning hos oss görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338303". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gryning Vård AB
(org.nr 556605-8201), https://www.gryning.se/verksamhet/sunnero/
441 35 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gryning Vård AB, B. Sunnerö Kontakt
Biträdande enhetschef
Johanna Marklund johanna.marklund@gryning.se +46703019103 Jobbnummer
10024065