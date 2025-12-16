Gryning Sunnerö i Alingsås söker behandlingspedagog sovande jour
Gryning Vård AB, B. Sunnerö / Behandlingsassistentjobb / Göteborg
2025-12-16
Ägs av kommuner - drivs av engagemang! I över 20 år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.
Verksamheten har 6 platser för flickor och pojkar 8 t.o.m. 11 år och vänder sig till ensamplacerade barn som har behov av omsorg, behandling och kompletterande utredningar. Vi har verksamhet dygnet runt.
Vi söker nu behandlingspedagog med sovande jour för tillsvidareanställning på deltid 41,17% med tillträde enligt överenskommelse. Introduktion kommer att ske dagtid. Provanställning kan komma att tillämpas.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Vad innebär det att vara behandlingspedagog jour på Sunnerö?
Under natten ligger fokus på att upprätthålla stabilitet, trygghet och säkerhet. I dina arbetsuppgifter ingår att upprätthålla miljöarbetet kvällstid och finnas tillgänglig för våra barn samt att göra observationer och enklare dokumentation. Utförande av dagliga rutiner ingår i rollen. Nattetid arbetar två personer, en vaken natt och du som har sovande jour.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning, eller en utbildning som motsvarar detta, med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen. Du är en förebild och har förmåga att skapa trovärdiga och stabila relationer. Du är en del i den struktur som tydliggör och härbärgerar barnens problematik och har förmåga att skapa trygghet och förutsägbarhet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav då resor ingår i arbetet.
ÖVRIGT
Vi erbjuder
* En möjlighet att få vara en del i att tillsammans med andra forma och utveckla verksamheten
* En kultur som präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet
* Friskvårdsbidrag
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
Innan anställning hos oss görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
