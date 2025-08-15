Gryning Sunnerö i Alingsås söker behandlingshandläggare
Gryning Vård AB, B. Sunnerö / Socialsekreterarjobb / Alingsås Visa alla socialsekreterarjobb i Alingsås
2025-08-15
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gryning Vård AB, B. Sunnerö i Alingsås
, Göteborg
eller i hela Sverige
Ägs av kommuner - drivs av engagemang! I över 20 år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.
Grynings HVB Sunnerö öppnade i Alingsås i november 2022. Verksamheten vänder sig till ensamplacerade barn 8 till och med 11 år som har behov av omsorg, behandling och kompletterande utredningar. Vi har verksamhet dygnet runt.
Vi söker nu en behandlingshandläggare. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med arbetstid förlagd till dagtid, måndag till fredag. Provanställning kan komma att tillämpas.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Vad innebär tjänsten?
Att arbeta som behandlingshandläggare på Sunnerö innebär att ha en nyckelroll i verksamheten med ansvar för vårt kvalificerade utrednings- och behandlingsarbete. Som handläggare har du det övergripande ansvaret för att driva behandlingsprocesserna framåt och se till att dokumentationen är färdig i tid, upprätta och revidera genomförandeplaner samt sammanställa dokumentationen.
Behandlingshandläggaren är med och utvecklar metodarbetet samt implementerar användandet av befintliga metoder på enheten och handleder även kolleger i dessa.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig med en akademisk examen som socionom, socialpedagog, beteendevetare eller annan motsvarande utbildning. Du har god kännedom om socialrätten, lagstiftning inom området och kan formulera dig väl i tal och skrift. För att klara befattningen krävs minst fem års arbetslivserfarenhet inom socialt arbete, och vi ser gärna att du har relevanta vidareutbildningar i vårt område. Önskvärt är även att du har erfarenhet av socialtjänst och HVB.
Då tjänsten innebär att du i hög grad kommer att arbeta självständigt söker vi en person som har ett eget driv och är van vid att ta ansvar. För att vara bekväm i en sådan här roll tror vi att du har en god samarbetsförmåga, en stresstålighet, förmåga till reflektion och är analytisk samt kan organisera ditt arbete på ett gynnsamt sätt. Tjänsten kräver god förmåga till att kunna samarbeta med kolleger i team och på enheten, samt med externa kontakter såsom socialtjänst, vård och andra myndigheter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav då resor ingår i arbetet.
ÖVRIGT
Vi erbjuder
* En möjlighet att få vara en del i att tillsammans med andra forma och utveckla en relativt nystartad verksamhet
* En kultur som präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet
* Handledning, kompetensutveckling och olika former av medarbetardialoger
* Friskvårdsbidrag
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
Innan anställning hos oss görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271091". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gryning Vård AB
(org.nr 556605-8201), https://www.gryning.se/verksamhet/sunnero/ Arbetsplats
Gryning Vård AB, B. Sunnerö Kontakt
Enhetschef
Agnes Dahlin agnes.dahlin@gryning.se 0702-254267 Jobbnummer
9459357