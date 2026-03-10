Gryning Solsidan i Skara söker behandlingshandläggare
Gryning Vård AB, B. Solsidan / Socialsekreterarjobb / Skara
2026-03-10
Ägs av kommuner - drivs av engagemang! I 25år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.
Solsidan är ett akut-, utrednings- och behandlingshem i Skara. Målgruppen är barn i åldrarna 0-12 år, som för längre eller kortare tid bor hos oss med eller utan föräldrar. Vi erbjuder heldygnsvård på vårt HVB där det finns två avdelningar, alternativt lägenhetsboende med anpassade vårdinsatser för familjer.
En av Solsidans två handläggare har valt att gå vidare till annan tjänst och därför söker vi en ny kollega på den tjänsten. Tjänsten kommer till viss del innefatta verksamhetsövergripande samordning. Det är en heltidstjänst med tillsvidareanställning på dagtid.
Tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Vad innebär tjänsten?
Att arbeta som behandlingshandläggare på Solsidan innebär att ha en nyckelroll i verksamheten med ett övergripande ansvar över kvalificerat utrednings- och behandlingsarbete, dokumentation samt att leda och fördela det dagliga arbetet. Du medverkar i metodutvecklingsarbetet samt metodhandleder behandlingspersonal. Du kommer att vara delaktig i samtal med klienten, har kontakt med uppdragsgivare och andra viktiga personer i barns/familjs nätverk. I tjänsten kommer du att arbeta nära Solsidans enhetschef och nuvarande handläggare med ett verksamhetsövergripande ansvar.Kvalifikationer
Vem är du?
Du har lämplig akademisk examen i socialt arbete, t ex socionom, beteendevetare eller motsvarande.
Du har tidigare arbetslivserfarenhet i arbete med barn och familjer, har god kännedom om lagstiftning inom området samt dokumentationsvana i utrednings och behandlingsarbete.
För att lyckas och trivas i rollen som behandlingshandläggare behöver du ha en god samarbetsförmåga, vara stresstålig, självständig och strukturerad samt ha en god förmåga till reflektion och analys.
Då resor ingår i arbetet är körkort ett krav.
Meriterande är även kunskap och utbildning inom Miljöterapi, BoF, Tejping, Marte Meo, Trappan, Repulse, TMO, MI m.fl.
ÖVRIGT
Vi erbjuder
• En arbetsplats som präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet
• Ett arbete där du är med och påverkar utvecklingen av verksamheten
• En arbetsgrupp som arbetar för hög trivsel och en god arbetsmiljö
• En organisation som prioriterar handledning och utbildningar, både internt och externt
• Friskvårdsbidrag
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan datum för annons gått ut.
Innan anställning görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311648". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gryning Vård AB
(org.nr 556605-8201), https://www.gryning.se/verksamhet/solsidan/ Arbetsplats
Gryning Vård AB, B. Solsidan Kontakt
Tf. enhetschef
Annica Lassen annica.lassen@gryning.se 0705-251982 Jobbnummer
9789006