Gryning söker sommarvikarier till HVB med inriktning skydd utifrån heder
2026-01-21
Ägs av kommuner - drivs av engagemang! I över 20 år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.
Grynings HVB för skydd tar emot ungdomar 14-18 år som har ett skyddsbehov utifrån heder. Detta innebär att vi är ett skyddat boende som arbetar med att ungdomarna ska lära sig leva skyddat samtidigt som de får hjälp att hantera sitt mående och vad de varit utsatt för.
Till sommaren 2025 söker vi både skyddspedagoger för schemalagd arbetstid på heltid dagtid, samt skyddspedagoger för schemalagd arbetstid sovande jour motsvarande 50-57%.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Vad innebär tjänsten?
Som skyddspedagog dagtid är din arbetstid 8-20 på rullande 5-veckorsschema. Tjänstgöring två helger av fem. Du kommer att arbeta med olika arbetsuppgifter som förekommer på ett HVB-hem. Det handlar om att stödja våra placerade ungdomar och bidra till en trygg miljö där förändring är möjlig. I arbetet förekommer också praktiska arbetsuppgifter som matlagning och städning. Du kommer att vara kontaktperson till 1-2 av de placerade ungdomarna med ansvar för deras planering och dokumentation. Du arbetar alltid tillsammans med minst en kollega.
Som skyddspedagog sovande jour arbetar du schemalagd arbetstid från 19:30 på kvällen till 8:30 nästföljande dag. Sovande jour ingår och är oftast mellan kl 00-08. Tjänstgöring varannan helg. Två skyddspedagoger är alltid i tjänst samtidigt då vi inte använder oss av ensambemanning. Dina arbetsuppgifter handlar om omvårdnad och tillsyn av ungdomarna och fokus ligger på upprätthållande av trygghet, lugn och säkerhet. Praktiska arbetsuppgifter så som beställning av varor och städning ingår.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig med minst en tvåårig eftergymnasial utbildning, eller en utbildning som motsvarar detta, med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Om du har tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar och/eller arbete på HVB så är det meriterande. Vi söker dig som kan arbeta såväl självständigt som i team och som är lyhörd, trygg i dig själv och har lätt för att skapa relationer till andra människor. Du trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik, är handlingskraftig och har förmåga att reflektera över ditt eget och andras beteende. Då arbetet innebär resor är körkort B ett krav.
ÖVRIGT
Vi erbjuder
* Ett sommarjobb som innebär ett högt mått av kvalificerat socialt arbete med en spännande målgrupp
* En kultur som präglas av teamkänsla, arbetsglädje och kompetens
* Friskvårdsbidrag
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
Innan anställning hos oss görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
