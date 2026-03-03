Gryning söker jourhemskonsulent till Göteborgskontoret
Gryning Vård AB, B. Familjehemsenheten / Socialsekreterarjobb / Borås Visa alla socialsekreterarjobb i Borås
2026-03-03
Ägs av kommuner - drivs av engagemang! I 25år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.
Efter att en mångårig kollega går vidare till nya utmaningar söker vi nu efter en ny härlig kollega till vårt Göteborgskontor. Är du sugen på att jobba processinriktat och bli en del av ett team som värdesätter kvalité och är med och utvecklar familjehemsvården?
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start snarast efter överenskommelse.
Arbetstiden är i huvudsak kontorstid men kräver flexibilitet.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Vad innebär tjänsten?
Du rekryterar, utbildar och ger kvalificerat stöd till våra jourhem i Göteborgsregionen. Du planerar och deltar i jourhemsträffar och utbildningskonferenser för våra familjer. Du deltar i uppföljnings- och samverkansträffar kring det placerade barnet och dokumenterar.
Tillsammans med kollegor planerar och arrangerar du nätverksträffar och utbildningar för socialtjänstens familjehemssekreterare och barnsekreterare. Utifrån kommunernas behov skräddarsyr vi även utbildningar och temadagar.Kvalifikationer
Vem är du?
Du är socionom eller har annan likvärdig högskolutbildning. Erfarenhet från arbete med familjehemsvård är ett krav. Relevant vidareutbildning såsom Kälvestensutbildningen, handledarutbildning samt att ha utbildat i Socialstyrelsens material Ett hem att växa i är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet då arbetet ställer stora krav på lyhördhet, samarbetsförmåga och flexibilitet.
Körkort är ett krav då resor förekommer i tjänsten.
ÖVRIGT
Vi erbjuder
• En engagerad arbetsgrupp i en kreativ miljö
• Ett arbete där du är med och påverkar utvecklingen av verksamheten
• Ett arbete med möjlighet att fördjupa relationen och stödet till dina familjer.
• En kultur som präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet
• Handledning och kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag
Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Innan anställning kommer utdrag ur misstanke- och belastningsregistret att genomföras.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310031". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gryning Vård AB
(org.nr 556605-8201), https://www.gryning.se/verksamhet/jour/ Arbetsplats
Gryning Vård AB, B. Familjehemsenheten Kontakt
Enhetschef
Tord Karlsson tord.karlsson@gryning.se 070-685 71 21 Jobbnummer
9774853