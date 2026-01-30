Gryning söker en driven sektorchef som vill göra skillnad
2026-01-30
Var med och forma framtidens vård och omsorg för barn och unga
Har du ett genuint intresse att göra skillnad för människa och samhälle? Vill du vara en del av ett samhällsnyttigt bolag med kvalitet, engagemang och utveckling i fokus?
Gryning Vård är kommunalägt bolag med fokus på att erbjuda högkvalitativa tjänster för barn, unga och familjer i behov av stöd. Vi strävar efter att skapa en trygg och stimulerande miljö där individens behov alltid står i centrum. Genom vårt engagemang och kompetens strävar vi efter att göra positiv skillnad i människors liv.
Det kommunala ägandet är viktigt för oss då vi, i tätt samarbete med ägarna, verkar för att utforma och tillhandahålla lösningar som tillgodoser kommunernas behov.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Vad innebär tjänsten?
Vi söker en driven, affärsorienterad och engagerad sektorschef som vill vara med och leda vårt förändrings- och utvecklingsresa framåt.
Som sektorchef i Gryning Vård har du en central roll i organisationen. Du rapporterar till vd och ingår i bolagets ledningsgrupp, som gemensamt leder och utvecklar vår verksamhet. Du arbetar med strategisk planering, uppföljning av din sektor och har personal- och budgetansvar för sju enhetschefer i nuläget, vilket kan förändras då vi är i en expansiv fas. Tillsammans med övriga chefer inom Gryning säkerställer du att våra mål och värderingar genomsyrar hela organisationen. I rollen har du många externa och interna kontakter och samverkar med såväl myndigheter och uppdragsgivare, som kollegor inom Gryning.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig med högskoleexamen på minst kandidatnivå inom socialt arbete, beteendevetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har dessutom:
* Minst fem års erfarenhet av ledande befattningar inom det sociala området inklusive eget budget- och personalansvar
* Minst tre års erfarenhet av att leda underställda chefer som har budget- och personalansvar
* Vana av arbete i ledningsgrupp på övergripande nivå (bolags-, kommun- eller förvaltningsledning)
* Gedigen erfarenhet av att driva och genomföra förändringsprocesser på både strategisk och operativ nivå
Det är meriterande om du har;
Ledarutbildning inom Utvecklande Ledarskap (UL)
Ett nätverk inom socialtjänsterna i Västra Götaland
Erfarenhet av arbete på både myndighet och utförarsida
Vi söker dig som med helhetssyn hanterar komplexa sammanhang samtidigt som du prioriterar och fattar nödvändiga beslut. Du har god samarbetsförmåga, är nyfiken och lyhörd i mötet med andra människor. För att passa för den här tjänsten krävs god kommunikativ förmåga och att kunna inspirera till engagemang och delaktighet. Andra personliga egenskaper som krävs:
* Förmåga att genom ditt ledarskap få andra att växa
* Förmåga att navigera i en ständigt föränderlig omvärld samt hög förändringsbenägenhet och anpassningsförmåga utifrån skiftande behov
* Affärsstrategisk förmåga att identifiera, utveckla och implementera initiativ samt förståelse för ekonomistyrning och budgetering
* Strukturerad, målmedveten och resultatfokuserad
* God analytisk förmåga samt god språklig förmåga i både tal och skrift
* Uthållig med förmåga hantera utmaningar och samtidigt driva verksamheten framåt
* Engagemang för frågor inom det sociala området
Då resor regelbundet ingår i arbetet är det ett krav att du har B-körkort.
Tjänsten utgår från bolagskontoret i Göteborg och våra enheter finns i hela Västra Götaland.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi erbjuder
* Ett arbete där du är med och påverkar utvecklingen av bolaget och verksamheten
* En kultur som präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet
* En utvecklingsorienterad chefsgrupp med hög grad av samarbete inom hela bolaget
* En engagerad ledningsgrupp där man hjälps åt och ser lösningar
* Anpassad kompetensutveckling med utgångspunkt i både individens och bolagets behov
* Meningsfull vardag som präglas av det gemensamma målet att göra en positiv skillnad
Ägs av kommuner drivs av engagemang! I över 20 år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.
Vi ser fram emot din ansökan!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Vd Ivan Stipic, telefon 0706 35 03 06.
Du kan också ställa frågor till sektorschef Madeleine Kempe Franz, telefon 0702 64 90 04 eller HR-chef Karin Franklin, telefon 0735 58 28 07. Vision företräds på bolaget av Mikael Astner, telefon 0703 03 27 07.
Urval och intervjuande sker löpande så välkommen med din ansökan redan i dag!
Innan anställning görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret samt fördjupad bakgrundskontroll.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303069". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gryning Vård AB
(org.nr 556605-8201), https://www.gryning.se/ Arbetsplats
Gryning Vård AB, B. Bolagskontoret Kontakt
Sektorschef
Madeleine Kempe Frantz 0702649004 Jobbnummer
9715295