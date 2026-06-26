Gryning söker boendesekreterare till Claesborg i Skövde
Gryning Vård AB, B. Claesborg / Socialsekreterarjobb / Skövde Visa alla socialsekreterarjobb i Skövde
2026-06-26
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Ägs av kommuner – drivs av engagemang! I 25år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.
Claesborg är ett LSS boende för ungdomar i åldern 11-21 år med diagnoser inom autismspektrat och social problematik. Hos oss arbetar vi med att ge ungdomarna möjlighet att utveckla sin egen förmåga och ta mer ansvar för sina handlingar och visa mer respekt gentemot andra.
Vi söker nu boendesekreterare 90% för en tillsvidareanställning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Vad innebär tjänsten?
Som medarbetare på Claesborg får du vara med och driva en verksamhet som ger människor möjlighet att växa. Vår primära uppgift är att stödja varje enskild ungdom utifrån ungdomens ålder och förmåga samt ge ungdomarna stöd att utveckla sina färdigheter. Som boendesekreterare ansvarar du för att, tillsammans med ungdomarna, upprätta genomförandeplaner. Du ansvarar även för dokumentation utifrån gällande lagar. Omsorg och omvårdnad ingår också självklart i arbetet.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig, som vill jobba i en utvecklande organisation. Du har adekvat högskoleexamen till exempel socionom, socialpedagog, socialpsykolog eller beteendevetare. Du har tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar med särskilda behov. Som person är du tydlig, lugn och har förmåga till självreflektion. I tjänsten ingår resor så körkort är en förutsättning. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema.
Vi erbjuder
• En engagerad arbetsgrupp i en kreativ miljö
• Ett arbete där du är med och påverkar utvecklingen av verksamheten.
• En kultur som präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet
• Handledning, kompetensutveckling och olika former av medarbetardialoger
• Friskvårdsbidrag
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
Innan anställning hos oss görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334524". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gryning Vård AB
(org.nr 556605-8201), https://www.gryning.se/verksamhet/claesborg/
541 21 SKÖVDE Arbetsplats
Gryning Vård AB, B. Claesborg Kontakt
Biträdande enhetschef
Anna Thörnqvist anna.thornqvist@gryning.se Jobbnummer
9982004