Gryning söker behandlingssekreterare till Hagen i Kullavik
2026-03-11
Ägs av kommuner - drivs av engagemang! I 25år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.
Hagen behandlingshem ligger i Kullavik två mil söder om Göteborg och har två behandlings-avdelningar; Överhuset (7 platser för ungdomar 14-18år) och Nederhuset (6 platser för barn/ungdomar 9-14 år) med verksamhet dygnet runt.
Vi söker nu en behandlingssekreterare till Nederhuset. Du kommer ingå i en personalgrupp som består av en behandlingshandläggare, tre behandlingssekreterare och två behandlingspedagoger med stöttning av en biträdande enhetschef och enchetschef i ledningen. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiden är schemalagd med oregelbundna tider som innefattar kvälls och helgarbete. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vad innebär tjänsten?
Som behandlingssekreterare medverkar du i behandlingsplanering och utför kvalificerat behandlingsarbete under handledning. Du dokumenterar, har kontakt med uppdragsgivare, vårdnadshavare och skola samt andra viktiga personer i den unges nätverk. Du är delaktig och bidrar i enhetens utvecklingsarbete.
Då omvårdnad och tillsyn är en del av arbetet är det viktigt att kunna samarbeta, vara lyhörd och flexibel. Att vara ett stöd för barnen i deras dagliga rutiner är även det en väsentlig del av arbetet.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk examen som t ex socionom, socialpedagog, beteendevetare eller annan motsvarande utbildning. Erfarenhet av socialt arbete med barn i utsatta livssituationer samt en god kännedom om lagstiftning inom området är meriterande. Vi söker dig som kan arbeta självständigt och i team, är flexibel och strukturerad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav då resor ingår i arbetet.
ÖVRIGT
Vi erbjuder
• En engagerad medarbetargrupp i en kreativ miljö
• Ett arbete där du är med och påverkar utvecklingen av verksamheten.
• En kultur som präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet
• Friskvårdsbidrag
• Handledning
• Utbildning i olika behandlingsmetoder och förhållningssätt.
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
Innan anställning hos oss görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
