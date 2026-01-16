Gryning söker behandlingspersonal på vikariat till Hagen i Kullavik
Gryning Vård AB, B. Hagen / Behandlingsassistentjobb / Kungsbacka Visa alla behandlingsassistentjobb i Kungsbacka
Ägs av kommuner - drivs av engagemang! I över 20 år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.
Hagen behandlingshem ligger i Kullavik 2 mil söder om Göteborg och har två behandlingsavdelningar; Överhuset (7 platser för ungdomar 14-18år) och Nederhuset (6 platser för barn/ungdomar 9-14år) med verksamhet dygnet runt.
Vi söker nu behandlingspersonal till Nederhuset för ett vikariat under perioden 22/1 2026 - 1/4 2027.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Vad innebär tjänsten?
Som behandlingspersonal har du den miljöterapeutiska rollen i vardagens dagliga rutiner. Att vara ett stöd för barnen i deras dagliga rutiner är en väsentlig del av arbetet.
Du medverkar i behandlingsplanering och utför kvalificerat behandlingsarbete under handledning. Du dokumenterar, har kontakt med uppdragsgivare, vårdnadshavare och skola samt andra viktiga personer i den unges nätverk.
Arbetstiden är schemalagd med arbete dag kvällar och helger.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig med minst en tvåårig eftergymnasial utbildning, eller en utbildning som motsvarar detta, med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Erfarenhet av arbete med barn och unga i utsatta livssituationer samt en god kännedom om lagstiftning inom området är meriterande. Vi söker dig som kan arbeta självständigt och i team och tycker om ett arbete där ingen dag är den andra lik. För att vara bekväm i en sådan här roll tror vi att du är lösningsfokuserad och trygg i dig själv. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet och körkort är ett krav då resor ingår i arbetet.
ÖVRIGT
Vi erbjuder
* Engagerade kollegor i en dynamisk och kreativ miljö
* Ett utmanande arbete där du lär dig något nytt varje dag
* En kultur som präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet
* En möjlighet att skaffa viktig erfarenhet och växa i din nya eller kommande yrkesroll
* Friskvårdsbidrag
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut så välkommen med din ansökan redan i dag.
Innan anställning hos oss görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300389". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gryning Vård AB
(org.nr 556605-8201), https://www.gryning.se/verksamhet/hagen/ Arbetsplats
Gryning Vård AB, B. Hagen Kontakt
Biträdande enhetschef
Rikard Viberg rikard.viberg@gryning.se
9689827