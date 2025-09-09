Gryning söker behandlingspedagoger till Bergiusgården i Ljungskile
Ägs av kommuner - drivs av engagemang! I över 20 år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.
Bergiusgården tar emot pojkar och flickor 16-21 år med missbruksproblematik avseende alkohol och droger, men kan även vara i kombination med kriminalitet och/eller psykisk ohälsa. Vi erbjuder heldygnsomsorg och kvalificerad behandling. Ungdomarna placeras enligt SOL eller LVU. Vår huvuduppgift är att tillsammans med ungdomen och hens nätverk möjliggöra ett förändringsarbete i en trygg och stabil miljö och vi strävar efter att bidra till förändrade, förbättrade och varaktiga livsvillkor för den unge.
Vi söker nu behandlingspedagoger, tillsvidareanställning på 80% med tillträde enligt överenskommelse.
Vi har verksamhet dygnet runt vilket innebär att du kommer att arbeta på schema med oregelbundna arbetstider även kvällar och helger. Provanställning kan komma att tillämpas.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Vad innebär tjänsten?
Som behandlingspedagog har du den miljöterapeutiska rollen i vardagens dagliga rutiner med
ungdomarna som matlagning, städ och aktiviteter. Du gör beteendeobservationer, dokumentation, har kontakt med exempelvis anhöriga och myndigheter kring ungdomen. Tillsammans med behandlingshandläggare gör du genomförandeplaner och sammanfattningar. Du driver därmed behandlingsarbetet framåt med stöd av behandlingshandläggaren.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som har en adekvat två-årig eftergymnasial utbildning inom området. Tidigare yrkeserfarenhet samt kunskap och erfarenhet av att arbeta med målgruppen är meriterande. Du är ansvarstagande, har en personlig mognad och god samarbetsförmåga.
Vi ser gärna att du har utbildning i Hap, ACRA och ÅP när det gäller missbruksbehandling, men även meriterande om du har utbildning i kriminalitetsprogrammet genom Stiftelsen för kriminalitet som livsstil. Har du tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar i utsatta livssituationer samt en god kännedom om lagstiftning inom området är det meriterande. Då arbetet innebär resor är körkort B ett krav.
ÖVRIGT
Vi erbjuder
• En engagerad arbetsgrupp i en kreativ miljö
• Ett meningsfullt och stimulerande arbete
• Ett arbete där du är med och påverkar utvecklingen av verksamheten.
• Friskvårdsbidrag
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
Innan anställning hos oss görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
