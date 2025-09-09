Gryning söker behandlingshandläggare till Bergiusgården i Ljungskile
Ägs av kommuner - drivs av engagemang! I över 20 år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.
Bergiusgården tar emot pojkar och flickor 16-21 år med missbruksproblematik avseende alkohol och droger. Vi erbjuder heldygnsomsorg och kvalificerad behandling. Ungdomarna placeras enligt SOL eller LVU. Vår huvuduppgift är att tillsammans med ungdomen och hens nätverk möjliggöra ett förändringsarbete i en trygg och stabil miljö och vi strävar efter att bidra till förändrade, förbättrade och varaktiga livsvillkor för den unge.
Vi söker nu en behandlingshandläggare till en heltidstjänst med tillsvidareanställning på dagtid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Vad innebär tjänsten?
Som behandlingshandläggare har du ett övergripande och sammanhållande ansvar över det dagliga arbetet och enhetens behandlingsarbete. Du finns som stöd och handledning i vardagen för behandlingspersonalen och har ansvaret tillsammans med behandlingsteamen för varje klients individuella planering. Du är också en viktig länk mellan behandlingspersonal och biträdande enhetschef. Tjänsten innehåller till viss del även arbete i behandlingsmiljön i direkt arbete med ungdomarna samt samverkan med skola, socialtjänst och sjukvård.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som har en lämplig högskoleexamen, t ex socionom, socialpedagog eller motsvarande. Tidigare erfarenhet av att arbeta med behandling och kännedom om lagstiftning inom området är meriterande.
Vi söker dig som kan arbeta såväl självständigt som i team och som är lyhörd, trygg i dig själv och har lätt för att skapa relationer till andra människor. Du trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik, är handlingskraftig och har förmåga att reflektera över ditt eget och andras beteende.
Vi ser gärna att du har utbildning i Hap, ACRA och ÅP när det gäller missbruksbehandling, men även meriterande om du har utbildning i kriminalitetsprogrammet genom Stiftelsen för kriminalitet som livsstil. Har du tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar i utsatta livssituationer samt en god kännedom om lagstiftning inom området är det meriterande.
Då arbetet innebär resor är körkort B ett krav.
ÖVRIGT
Vi erbjuder
• En engagerad arbetsgrupp i en kreativ miljö
• Ett meningsfullt och stimulerande arbete
• Ett arbete där du är med och påverkar utvecklingen av verksamheten.
• Friskvårdsbidrag
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
Innan anställning hos oss görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
