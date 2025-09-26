Gryning i Ljungskile söker behandlingspedagog (vaken natt & jour)
Gryning Vård AB, B. Bergiusgården / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2025-09-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gryning Vård AB, B. Bergiusgården i Göteborg
, Tjörn
, Orust
, Trollhättan
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Ägs av kommuner - drivs av engagemang! I över 20 år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.
Bergiusgården i Ljungskile tar emot pojkar och flickor 16-21 år med missbruksproblematik avseende alkohol och droger, men kan även vara i kombination med kriminalitet och/eller psykisk ohälsa. Vi erbjuder heldygnsomsorg och kvalificerad behandling. Ungdomarna placeras enligt SOL eller LVU. Vår huvuduppgift är att tillsammans med ungdomen och hens nätverk möjliggöra ett förändringsarbete i en trygg och stabil miljö och vi strävar efter att bidra till förändrade, förbättrade och varaktiga livsvillkor för den unge.
Vi söker nu behandlingspedagoger vaken natt & jour, tillsvidareanställning på 51% med tillträde enligt överenskommelse.
Vi har verksamhet dygnet runt vilket innebär att du kommer att arbeta på schema med oregelbundna arbetstider även kvällar och helger. Provanställning kan komma att tillämpas.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Vad innebär tjänsten?
Som behandlingspedagog vaken natt/jour på Bergiusgården arbetar du både vaken natt och sovande jour enligt schema. Under vaken natt är du aktiv hela passet och ansvarar för det som sker, exempelvis att ge stöd till ungdomarna, hantera avvikelser eller följa med på sjukvårdsbesök. Vid sovande jour finns du i beredskap och kan väckas för att stötta den vakna natten vid behov. Oavsett roll bidrar du till att skapa trygghet, lugn och säkerhet för ungdomarna. Dokumentation i vårt verksamhetssystem är en naturlig del av arbetet.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig med minst en tvåårig eftergymnasial utbildning, eller en utbildning som motsvarar detta, med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Om du har erfarenhet av arbete på HVB-hem eller annan kunskap genom arbete med ungdomar är det meriterande. Vi förväntar oss att du är intresserad av ungdomar. Vi söker dig som är trygg och stabil och som har förmågan att skapa lugn och trygghet. Du är ansvarstagande, har en personlig mognad och god självkännedom. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Då arbetet kan innebära resor är körkort B ett krav.
ÖVRIGT
Vi erbjuder
• En engagerad arbetsgrupp i en kreativ miljö
• Ett meningsfullt och stimulerande arbete
• Ett arbete där du är med och påverkar utvecklingen av verksamheten.
• Friskvårdsbidrag
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
Innan anställning hos oss görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280513". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gryning Vård AB
(org.nr 556605-8201), https://www.gryning.se/verksamhet/bergiusgarden/ Arbetsplats
Gryning Vård AB, B. Bergiusgården Kontakt
Biträdande enhetschef
Susanne Engelbrektsson susanne.engelbrektsson@gryning.se Jobbnummer
9529501