Gryning Hagen i Kullavik söker timanställda och semestervikarier
Gryning Vård AB, B. Hagen / Behandlingsassistentjobb / Kungsbacka Visa alla behandlingsassistentjobb i Kungsbacka
2026-01-21
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
Visa alla jobb hos Gryning Vård AB, B. Hagen i Kungsbacka
, Göteborg
eller i hela Sverige
Ägs av kommuner - drivs av engagemang! I över 20 år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.
Hagen behandlingshem ligger i Kullavik 2 mil söder om Göteborg och har två behandlingsavdelningar; Överhuset (7 platser för ungdomar 14-18år) och Nederhuset (6 platser för barn/ungdomar 9-14år) med verksamhet dygnet runt.
Hagen Nederhuset och Överhuset söker nu timanställda och sommarvikarier.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Vad innebär tjänsten?
Beroende på din utbildningsbakgrund och tidigare erfarenhet kan det vara aktuellt med olika roller hos oss. Gemensamt för dem är att du i ditt arbete fungerar som ett stöd för våra barn i deras vardagliga rutiner, du skapar trygghet och stabilitet och arbetar i nära samarbete med dina kollegor. Vårt arbete sker på uppdrag av socialtjänsten och i nära samarbete med det nätverk som våra klienter har runt sig. Vi har verksamhet dygnet runt vilket innebär att du kommer att arbeta på schema med oregelbundna arbetstider.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig med minst en tvåårig eftergymnasial utbildning, eller en utbildning som motsvarar detta, med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen. Du är en förebild och har förmåga att skapa trovärdiga och stabila relationer. Du är en del i den struktur som tydliggör och härbärgerar barnens problematik och har förmåga att skapa trygghet och förutsägbarhet. Då arbetet innebär resor är körkort ett krav.
ÖVRIGT
Vi erbjuder
* Engagerade kollegor i en dynamisk och kreativ miljö
* Ett utmanande arbete där du lär dig något nytt varje dag
* En kultur som präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet
* En möjlighet att skaffa viktig erfarenhet och växa i din nya eller kommande yrkesroll
Vi ser fram emot din ansökan!
Har du frågor om tjänsten kan du kontakta biträdande enhetschef, Rikard Viberg på Hagen Nederhuset, rikard.viberg@gryning.se
eller biträdande enhetschef, Lars Eriksson på Hagen Överhuset, lars.eriksson@gryning.se
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
Innan anställning hos oss görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301238". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gryning Vård AB
(org.nr 556605-8201), https://www.gryning.se/verksamhet/hagen/ Arbetsplats
Gryning Vård AB, B. Hagen Kontakt
Biträdande enhetschef
Lars Eriksson lars.eriksson@gryning.se Jobbnummer
9697732