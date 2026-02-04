Gryning FC Fyrbodal i Vänersborg söker behandlingssekreterare på vikariat
2026-02-04
Ägs av kommuner - drivs av engagemang! I 25år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.
Familjecentrum Fyrbodal i Vänersborg tar emot familjer med barn och ensamplacerade barn i åldern 0-12år samt blivande mammor. Vår verksamhet är uppdelad i två delar; institution och öppenvård. Vår profil är utredningar av barnens behov och föräldrarnas förmåga samt förstärkning av samspelet mellan barn och föräldrar. Målet är att ge föräldrar ett alternativ till det relationsmönster som de har prövat hittills och att ge barnen omvårdnad, struktur och trygghet som är basal för deras framtida utveckling.
Vi söker nu en behandlingssekreterare på vikariat med start omgående till 2027-05-01.
Arbetstiden är schemalagd och oregelbundna arbetstider.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Vad innebär tjänsten?
Som behandlingssekreterare medverkar du i behandlingsplanering och utför kvalificerat utredning-och-behandlingsarbete. Du har samtal med familjemedlemmar, dokumenterar, har kontakt med uppdragsgivare och andra viktiga personer i barns nätverk.
Då omvårdnad och tillsyn är en del av arbetet är det viktigt att kunna samarbeta, vara lyhörd och flexibel. Att vara ett stöd för barn och familjer i deras dagliga rutiner är även det en väsentlig del av arbetet.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig med minst en tvåårig eftergymnasial utbildning, eller en utbildning som motsvarar detta, med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Erfarenhet av arbete med barn och familjer i utsatta livssituationer samt en god kännedom om lagstiftning inom området är meriterande. Vi söker dig som kan arbeta självständigt och i team, är flexibel och strukturerad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav då resor ingår i arbetet.
ÖVRIGT
Vi erbjuder
• Ett utmanande arbete där du lär dig något nytt varje dag
• Ett arbete där du är med och påverkar utvecklingen av verksamheten.
• En kultur som präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet
• En lärande organisation med möjligheter till internt- och externt kompetenshöjande insatser
• Friskvårdsbidrag
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande samt ev. tillsättning vid val av kandidat vi söker så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Innan anställning görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
