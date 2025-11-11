Gryning - Kristinedal HVB i Fengersfors söker vikarier på timmar
Gryning Vård AB, B. Kristinedal / Behandlingsassistentjobb / Åmål
2025-11-11
Ägs av kommuner - drivs av engagemang! I över 20 år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.
På Kristinedal i Fengersfors arbetar vi med barn och familjer i behov av behandlings- eller utredningsinsatser på uppdrag av Socialtjänsten. Barn som placeras på Kristinedal har olika former av psykosocial problematik såsom anknytningsstörningar, samspelssvårigheter och trauman. Olika typer av neuropsykiatrisk diagnoser är också vanligt förekommande. Målet med vår verksamhet är att skapa förutsättningar för att barn och familjer ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Vi söker nu vikarier på timmar.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Vad innebär tjänsten?
Beroende på din utbildningsbakgrund och tidigare erfarenhet kan det vara aktuellt med olika roller hos oss. Gemensamt för dem är att du i ditt arbete fungerar som ett stöd för våra barn i deras vardagliga rutiner, du skapar trygghet och stabilitet och arbetar i nära samarbete med dina kollegor. Vårt arbete sker på uppdrag av socialtjänsten och i nära samarbete med det nätverk som våra klienter har runt sig. Vi har verksamhet dygnet runt vilket innebär oregelbundna arbetstider.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning, eller en utbildning som motsvarar detta, med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde. Önskvärt att man har arbetslivserfarenhet, gärna inom omsorgs- och socialt arbete.
Du är psykiskt robust och en förebild som har förmåga att skapa trovärdiga och stabila relationer.
Det är viktigt att du är lugn, trygg och lyhörd. Då samarbete är en avgörande byggsten för enhetens förmåga att skapa hållbara resultat är det viktigt att du är inser värdet av konstruktiv och öppen kommunikation.
Då arbetet innebär resor är körkort B ett krav.
ÖVRIGT
Vi erbjuder
• Engagerade kollegor i en dynamisk och kreativ miljö
• Ett arbete där du är med och påverkar utvecklingen av verksamheten
• Ett utmanande arbete där du lär dig någonting nytt varje dag
• En kultur som präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet
• Friskvårdsbidrag
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
Innan anställning görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Innan anställning görs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Detta är ett deltidsjobb.
Gryning Vård AB (org.nr 556605-8201), https://www.gryning.se/verksamhet/kristinedal/
Gryning Vård AB, B. Kristinedal
Enhetschef
Ingela Knape ingela.knape@gryning.se 0705-55 84 81
