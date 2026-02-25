Grymma À la carte-kockar sökes inför vår och sommarsäsong
Fram Bemanning AB / Kockjobb / Malmö Visa alla kockjobb i Malmö
2026-02-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fram Bemanning AB i Malmö
, Vellinge
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
JOBBA SOM KONSULT - PÅ DINA VILLKOR
På FRAM tycker vi att du som jobbar i branschen förtjänar en bättre och roligare arbetsplats och en arbetsgivare som verkligen bryr sig om dig. Där du får möjligheten att utvecklas, både personligt och yrkesmässigt och där gemenskap, yrkesstolthet, high-fives, personalfester och familjekänsla är drivkraften.
Vi söker kockar, kallskänkor och souschefer för välbetald extraanställning hos oss. Välj själv hur mycket du vill jobba.
Låter det bra? Vi tänkte väl det. Välkommen till FRAM
VEM VI SÖKER:
Erfaren och driven kock med passion för sitt yrke.
Minst några års erfarenhet inom branschen, men inte nödvändigtvis från stjärnkrogar.
Trivs med att jobba i olika miljöer och ser det som en möjlighet att utvecklas.
Anpassar sig snabbt till nya rutiner och miljöer.
En teamspelare med hög social kompetens.
Har rätt inställning och ser den som en viktig del av jobbet.
HUR FUNKAR DET?
Du blir anställd av oss på FRAM och jobbar på olika ställen kors och tvärs över stan. Ibland kan du arbeta på några olika arbetsplaster i veckan eller köra ett långtidsuppdrag på ett och samma ställe. Du får förslag på uppdrag i god tid, du åker ut och jobbar hos våra kunder och du får lön av oss. Vi ser vårt jobb som ett hantverk, vi på FRAM är bäst på vad vi gör.
Du väljer helt och hållet hur du vill jobba. Endast dagtid vardagar? Inga problem. Vill du bara jobba kvällar? Absolut. Vill du alltid vara ledig vissa dagar i veckan? Vi löser det! Hos oss tar du ledigt eller semester NÄR DU VILL!
Vi anpassar oss efter dig, vart du bor, hur du vill köra och vilken typ av matlagning du vill arbeta med (inget bullshit). Allt annat är ungefär som du tror och vi djupdyker på hur allt funkar på vårt möte här på Stortorget i Malmö.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som vill vara en jäkla viktig pusselbit för gulduppdrag med tillsvidareanställning efter ett par månaders provanställning eller extra om du är ute efter det med toppenpröjs.
FRAM söker dig som som är hel och ren, har några år under bältet som kock, kallis eller souschef och har koll på det mesta. Du behöver inte vara superruttad eller jobbat på stjärnkrog men dina knivar ska vara slipade och dina fötter snabba.
Hos oss sitter du sällan i skiten men du ska kunna beta av en micelista och hajja hur det funkar här i stan vare sig du vill köra på ett schysst lunchgig, en flashig bankettmiddag eller något hardcore a la carté-ställe.
Alla som jobbar med oss på FRAM är vassa på sitt jobb och det viktigaste av allt - alla som jobbar med oss är bra folk. Vi har inga armar och ben, inga dryga översittare, folk som skriker eller bitterf.. hos oss. Vi tar inte in vem som helst och det är inte helt enkelt att få jobb här.
FRAM ERBJUDER!
Låt oss skippa skitsnacket. Joinar du oss på FRAM så kommer du och ditt välbefinnande alltid först och vi kommer alltid att hålla din rygg.
Bra lön (du kan få lön mer eller mindre direkt efter arbetat pass)! Extra eller tillsvidareanställning efter provanställning om hellre vill det. Inget tjafs. Vi lovar dig ärlighet och att inte bråka om sånt som är självklart. Betalda resor till och från jobbet vid längre resor. Jobba när du vill, som du vill.
FLEXIBEL LÖN.
Vi erbjuder våra anställda flexibel lön genom appen Cappy. En förmån som ger dig koll på hur mycket du jobbat och tjänat med möjlighet att ta ut din intjänade lön när som helst mellan lönedagarna. Din lön, du bestämmer. Bra va?
VILKA ÄR FRAM BEMANNING?
FRAM är ett personligt bemanningsföretag som specialiserar sig på hotell- och restaurangbranschen. Vi är övertygade om att arbeta med mat och dryck är ett av de roligaste jobben som finns. Vi har framgångsrikt etablerat oss i Göteborg, Malmö och Stockholm. Vår målsättning är att vara den bästa arbetsgivaren i branschen, med fokus på transparens, ärlighet och en positiv arbetsmiljö.
Vi är flera hundra anställda och fortsätter att växa. Våra kunder är allt från lokala kvarterskrogar till stora hotellkedjor och företagsrestauranger. Vi väljer noggrant vilka vi samarbetar med för att säkerställa att du får arbeta på bra arbetsplatser med go stämning.
ANSÖKAN
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt på personlig lämplighet och intervjuer sker löpande.
Start: Mars
Lön: Bra!
Övriga villkor enligt rådande kollektivavtal.
Sökord: souschef, a la carté, kök, kock, kallskänka, lunchrestaurang, konferens, service, matlagning, gastronomi, köksmästare, restaurang, hotell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7293926-1861341". Arbetsgivare Fram Bemanning AB
(org.nr 559033-8579), https://work.frambemanning.se
Stortorget 13 B (visa karta
)
211 12 MALMÖ Arbetsplats
Fram Bemanning Jobbnummer
9763570