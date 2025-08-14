Gruppträningskoordinator till Nordic Wellness Kalmar/Växjö
Gruppträningskoordinator (GTK) till distrikt Kalmar/Växjö
Vill du vara med och utveckla framtidens gruppträning hos Nordic Wellness?
Nordic Wellness är Sveriges största friskvårdskedja med över 370 klubbar, flera padelanläggningar och över 500 000 medlemmar. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030.Vi erbjuder träning och välmående för alla åldrar - med hög kvalitet, stort hjärta och starkt driv. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla vår gruppträning som Gruppträningskoordinator (GTK) i vårt distrikt i Kalmar/Växjö.
Din roll som GTK
Som Gruppträningskoordinator är du navet för gruppträningen i ditt distrikt. Du ansvarar för att utveckla, koordinera och kvalitetssäkra utbudet på ca 13 klubbar - alltid med träningsglädje och medlemsupplevelse i fokus.
Du arbetar nära distriktschef, platsansvariga och instruktörsteamet i ditt distrikt och är samtidigt en del av vårt nationella GTK-nätverk. Tillsammans lyfter vi gruppträningen till nya nivåer.
Ditt ansvarsområde:
Säkerställa och utveckla kompetensen hos våra instruktörer
Optimera scheman utifrån medlemsbehov och kostnad
Rekrytera, introducera och utveckla nya gruppträningsinstruktörer
Vara kontaktperson för våra gruppträningsleverantörer
Ansvara för Barn- och ungdomsträning i distriktet
Planera och genomföra personalmöten och instruktörsevent
Omvärldsbevaka trender och nyheter i branschen
Hålla och arrangera utbildningar inom våra koncept
Ansvara för HLR-utbildning inom distriktet
Vara operativ och synlig i verksamheten - du jobbar nära våra klubbar
Tjänstgöringsgrad: 100 %
Arbetstider: Dagtid med två kvällar/vecka samt var fjärde helg
Placeringsort: Du arbetar ute på klubbarna i ditt distrikt
Rapporterar till: Distriktschef
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har en bakgrund inom gruppträning och friskvård
Har erfarenhet av ledarskap och teamutveckling
Är strukturerad, självgående och lösningsorienterad
Trivs med att vara operativ, synlig och närvarande i en fartfylld miljö
Är utåtriktad, kreativ och en stark kommunikatör
Har god lokalkännedom i distriktet (meriterande)
Har B-körkort (krav - då resor mellan klubbar ingår)
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du:
En inspirerande roll med stort eget ansvar
En chans att utveckla gruppträningen på riktigt
Ett team där vi jobbar enligt våra värdeord:
FUN MOVEMENT STRONG TOGETHER
Möjligheten att vara med och forma något stort i ett företag som växer
Anställningsform: Vikariat på 1 år med möjlighet till förlängning. Start: Enligt överenskommelse
Sök idag!
Om du går vidare till slutskedet av rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras. Detta sker alltid med ditt samtycke.
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord: FUN MOVEMENT STRONG TOGETHER Ersättning
