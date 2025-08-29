Gruppträningsinstruktörer & Personliga Tränare
2025-08-29
Vill du bli en del av en exklusiv och nytänkande träningsupplevelse?
Mornington Healtclub & Care på vårt hotell i Bromma är inte som andra gym - vi är en premium Healthclub där träning, hälsa och välbefinnande samlas under ett och samma tak. Här möts modern träning, den senaste utrustningen och ett brett utbud av instruktörsledda pass i en ljus, fräsch och harmonisk miljö. Våra medlemmar njuter av exklusiva förmåner som frukost, träningskläder och handduk och har tillgång till personliga tränare, fysioterapeuter och specialistläkare.
Visst vill du vara med redan från start?
Vi söker gruppträningsinstruktörer - per timme, med passion!
Mornington Healthclub & Care i Bromma är inte som andra träningsanläggningar. Vi är en premium destination för träning, återhämtning och livskvalitet. Vi söker dig som verkligen har passion för träning och välmående, dig som ser medlemmarna och alltid vill ge både medlemmen och våra hotellgäster den bästa träningsupplevelsen. Du vill att våra medlemmar ska längta till nästa pass och lämna Healthcluben med ett leende och fylld av både energi och glädje.
Är du en av dem vi söker?
Vi letar efter dig som:
Leder gruppträningspass med energi, närvaro och glädje - t.ex. pilates, yoga eller eller cykel, vårt utbud är brett och du kan därmed växa i din roll som instruktör hos oss.
Vill arbeta per timme, men med möjligheter som sträcker sig långt bortom timmarna!
Har ett genuint intresse för välmående, träning och människor.
Kan arbeta morgon, dagtid, kvällar och helger.
Gärna bor i eller nära Bromma.
Vad du får hos oss:
En unik chans att arbeta med både medlemmar och hotellgäster - och ge dem en upplevelse de bär med sig långt efter vistelsen
Oändliga möjligheter att utvecklas - inom gruppträning och hälsa
Tillgång till Morningtons träningsapp för att följa och stötta medlemmars utveckling
En plats i ett team som brinner för bemötande, kvalitet och livsbalans
Möjlighet att delta i och leda event med mat, träning, möten och inspiration
Hos oss är varje möte en möjlighet att inspirera - oavsett om det är en stamgäst från kvarteret eller en hotellgäst på tillfälligt besök.
Tidigare erfarenhet av att leda gruppträning är ett krav, men om du är i början av din instruktörskarriär ser vi inte det som något negativt - vi värdesätter din inställning och vilja att utvecklas. Att du har ett äkta intresse för träning och hälsa ser vi som det allra viktigaste.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 30/9. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att ansöka!
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mornington Hotel Bromma AB
(org.nr 556404-2959) Arbetsplats
Mornington Hotel Bromma Jobbnummer
9483726