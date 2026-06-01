Gruppträningsinstruktör till Nordic Wellness Nyköping
Sportlife M W AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Nyköping Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Nyköping
2026-06-01
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sportlife M W AB i Nyköping
, Flen
, Norrköping
, Nynäshamn
, Södertälje
eller i hela Sverige
Bli gruppträningsinstruktör på Nordic Wellness – Koncept Senior
Vill du inspirera människor till rörelse, energi och glädje? Älskar du att stå i centrum, sprida träningsglädje och göra skillnad för andra? Då har du hittat rätt – vi söker nu gruppträningsinstruktörer till konceptet Senior på vår klubb i Nyköping Rosvalla!Publiceringsdatum2026-06-01Om företaget
Nordic Wellness är Sveriges största friskvårdskedja med över 400 klubbar och ett antal padelanläggningar runt om i landet. Det ger oss unika möjligheter att ständigt utveckla våra klubbar och att ligga i framkant när det gäller utbud, kvalitet, personal – och inte minst pris. Vi erbjuder ett brett utbud av träning och välmående för alla åldrar, har närmare 550 000 medlemmar och fortsätter vår expansionsresa framåt. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030. Vi erbjuder träning för alla – i en miljö där våra värdeord genomsyrar allt vi gör: FUN. MOVEMENT. STRONG. TOGETHER.
Om rollen
Som gruppträningsinstruktör är du en central del av våra medlemmars upplevelse – du är både ambassadör, inspiratör och energispridare. Din uppgift är att förmedla träningsglädje, skapa motivation och ge våra deltagare den där WOW-känslan som får dem att längta tillbaka.
Du bör känna dig trygg i att ta plats, bjuda på dig själv och leda med både hjärta och energi – oavsett om det är 10 eller 100 personer i salen.
Vi erbjuder dig:
Utbildning i konceptet Senior – vi står för den!
En fast klass/vecka (eller fler!) på en av våra klubbar där behovet är som störst
En arbetsplats fylld av engagemang, utveckling och träningsglädje
Vi söker dig som kan:
Hålla 1–2 fasta klasser i veckan
Vara tillgänglig morgon, dag för våra seniorer
Vem är du?
Du behöver inte vara utbildad instruktör sedan tidigare – vi utbildar dig! Det viktigaste är att du:
Har passion för gruppträning och träning i stort
Trivs med att stå i centrum och leda andra
Har personlig utstrålning, energi och en positiv attityd
Är pålitlig, engagerad och vill utvecklas hos oss
Att jobba på Nordic Wellness
Hos oss får du mer än bara ett jobb – du får en plats i ett team där träningsglädje, utveckling och gemenskap står i centrum. Vi är ett företag i ständig rörelse, där du får möjlighet att påverka och växa – oavsett om du vill hålla fler klasser eller ta andra steg inom företaget.
Vill du veta mer? Kontakta vår gruppträningskoordinator Malin på: malin.hanna@nordicwellness.se
Om du går vidare till slutskedet av rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras. Detta sker alltid med ditt samtycke.
För oss på Nordic Wellness är en trygg och hälsosam arbetsmiljö viktigt. Som en del av vårt förebyggande arbetsmiljöarbete tillämpar vi slumpmässiga drogtester.
Urval och intervjuer sker löpande – så vänta inte. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord: FUN 💫 MOVEMENT 🏃 STRONG 💪 TOGETHER 🤝 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7824897-2027021". Arbetsgivare Sportlife M W AB
(org.nr 556539-9747), https://jobb.nordicwellness.se
Nordic Wellness Nyköping City (visa karta
)
611 31 NYKÖPING Arbetsplats
Nordic Wellness Jobbnummer
9938231