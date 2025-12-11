Gruppträningsinstruktör till Nordic Wellness Luleå
Sportlife M W AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Luleå Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Luleå
2025-12-11
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sportlife M W AB i Luleå
, Skellefteå
, Umeå
, Örnsköldsvik
, Kramfors
eller i hela Sverige
Bli gruppträningsinstruktör på Nordic Wellness Luleå
Vill du inspirera människor till rörelse, energi och glädje? Älskar du att stå i centrum, sprida träningsglädje och göra skillnad för andra? Då har du hittat rätt - vi söker nu gruppträningsinstruktörer till vår klubb i Luleå!Publiceringsdatum2025-12-11Om företaget
Nordic Wellness är Sveriges största friskvårdskedja med över 370 klubbar, padelanläggningar och över 500 000 medlemmar. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030. Vi erbjuder träning för alla - i en miljö där våra värdeord genomsyrar allt vi gör: FUN. MOVEMENT. STRONG. TOGETHER.
Om rollen
Som gruppträningsinstruktör är du en central del av våra medlemmars upplevelse - du är både ambassadör, inspiratör och energispridare. Din uppgift är att förmedla träningsglädje, skapa motivation och ge våra deltagare den där WOW-känslan som får dem att längta tillbaka.
Du bör känna dig trygg i att ta plats, bjuda på dig själv och leda med både hjärta och energi - oavsett om det är 10 eller 100 personer i salen.
Vi erbjuder dig:
Utbildning i konceptet du väljer- vi står för den!
En fast klass/vecka (eller fler!) på en av våra klubbar där behovet är som störst
En arbetsplats fylld av engagemang, utveckling och träningsglädje
Vi söker dig som kan:
Hålla 1-2 fasta klasser i veckan
Vara tillgänglig morgon, dag, kväll eller helg (beroende på behov)
Vem är du?
Du behöver inte vara utbildad instruktör sedan tidigare - vi utbildar dig! Det viktigaste är att du:
Har passion för gruppträning och träning i stort
Trivs med att stå i centrum och leda andra
Har personlig utstrålning, energi och en positiv attityd
Är pålitlig, engagerad och vill utvecklas hos oss
Att jobba på Nordic Wellness
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en plats i ett team där träningsglädje, utveckling och gemenskap står i centrum. Vi är ett företag i ständig rörelse, där du får möjlighet att påverka och växa - oavsett om du vill hålla fler klasser eller ta andra steg inom företaget.
Om du går vidare till slutskedet av rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras. Detta sker alltid med ditt samtycke.
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord: FUN MOVEMENT STRONG TOGETHER Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sportlife M W AB
(org.nr 556539-9747), https://nordicwellness.se Arbetsplats
Nordic Wellness Kontakt
HR intern.hr@nordicwellness.se Jobbnummer
9638606