Gruppträningsinstruktör till Husbybadet och Järvabadet
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Genom oss på idrottsförvaltningen skapas förutsättningar för alla stockholmare att kunna vara fysiskt aktiva. Vi öppnar staden som arena och erbjuder stockholmarna en stor variation av idrotts- och motionsmöjligheter för en aktivare livsstil. Allt arbete på idrottsförvaltningen utgår från våra tre kärnvärden: välkomnande - trovärdiga - framåtanda. Läs gärna mer om idrottsförvaltningens uppdrag och verksamhet på motionera.stockholm.
Välkommen till en aktiv och mångsidig arbetsplats!
Att arbeta hos oss
Hos oss på Husbybadet blir du en del av ett engagerat team på runt tio personer som tillsammans gör skillnad varje dag.
Vi har en stark laganda och nära sammanhållning, något som både vi och våra gäster uppskattar.
Husbybadet är mer än bara en simhall, det är en levande mötesplats i Husby och Järvaområdet, präglad av mångfald, gemenskap och stolthet. Här tränar barn, ungdomar, vuxna och seniorer sida vid sida och vi möter människor från hela världen under samma tak. På sommaren växer verksamheten med Järvabadet, ett populärt utebad som lockar tusentals besökare från hela Stockholm.
Din roll
Som gruppträningsinstruktör på Husbybadet blir du en viktig del av både vår verksamhet och vårt område. Du möter våra besökare med värme, service och engagemang och bidrar till att fler får uppleva rörelseglädje.
I rollen som gruppträningsinstruktör leder du inspirerande gruppträningspass och anpassar träningen efter olika målgrupper och nivåer. Särskilt viktigt är arbetet med ungdomar samt personer med funktionsnedsättning och seniorer. Du är också med och planerar och genomför aktiviteter som stärker folkhälsan i Husby, där din entusiasm och kunskap bidrar till att locka fler till ett fysiskt aktivt liv.
Din kompetens och erfarenhet
Du har:
Utbildning och erfarenhet av att leda gruppträningspass, gärna i olika former men helst vattengympa
God svenska i tal och skrift, samt förmåga att anpassa din kommunikation efter person och situation
God simkunnighet, du ska kunna genomföra ett simtest på 200 meter samt ett djupdyk på 4 meter
Meriterande:
Erfarenhet av att leda ungdomar
Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning
Erfarenhet av arbete med seniorer
Utbildning som FaR-ledare
I din ansökan vill vi att du i ditt personliga brev anger din tillgänglighet (till exempel dagar, tider och omfattning).
Välkommen till Husbybadet!
Här blir du en del av ett team som både brinner för träning och hälsa och för att göra skillnad i Järva.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1483".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142)
Stockholms stad, Idrottsförvaltningen, Husbybadet och Järvabadet
Edin Gigovic edin.gigovic@stockholm.se 08-50845194
9810638