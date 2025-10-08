Gruppträningsinstruktör Inom Yoga Till Sats Mölnlycke
Vill du inspirera människor till att bli hälsosammare och gladare?
Vill du vara med och bidra till att bekämpa en av de största hälsoutmaningarna i vår tid? Det är det vi gör på SATS genom att inspirera våra medlemmar, och därmed skapa en sundare och gladare livsstil. Du kommer att jobba i ett team med energiska kollegor, och få möjligheten att vara både professionell och personlig.
Vi söker dig som vill instruera minst en yogaklass i veckan på SATS Mölnlycke, start så snart som möjligt! Vi söker instruktörer med instuktörsutbildning inom yoga(yin och vinyasa)! För att anställas på SATS behöver du även ha en grundutbildning inom anatomi, annars kan du gå en kurs via oss för 2500kr innan anställning Vänligen bifoga intyg för dina utbildningar i ansökan.
Så kan du vara med och skapa en förändring Du ger exceptionell service till våra medlemmar, oavsett när och hur du möter dem på centret
Du bidrar till att SATS levererar de mest innovativa produkterna och träningsupplevelserna till våra medlemmar
Du levererar SATS produkter enligt våra riktlinjer på ett inspirerande och motiverande sätt
Tillsammans med dina kollegor ser du till att centrets medlemmar möts av ett rent, snyggt och välkomnande center varje dag
Du arbetar operativt inom ramarna för centrets öppettider
Du är med och bidrar aktivt till att centret når sina sälj- och servicemål
Är det här en bra beskrivning av dig? Du har en god kommunikationsförmåga och har en social och öppen inställning till andra människor
Du uppleves som serviceminded och lösningsorienterad
Du har ett brinnande intresse för träning, gillar att stå i centrum och motiveras av att andra lyckas
Du har en grundläggande tro på att fysisk aktivitet bidrar till att förbättra människors vardag
Du är strukturerad och ordningsam, du tar ansvar och är plikttrogen
Du är duktig på att följa procedurer, du respekterar regler och riktlinjer
De bästa anledningarna till att bli en del av vårt team Du får härliga och kompetenta kollegor
Du får jobba med en mycket viktig och spännande produkt i ständig utveckling
Goda utvecklingsmöjligheter bland annat genom vår interna utbildningsfunktion, SATS Academy
Du får möjlighet till att vara med och göra andra människor hälsosammare och gladare
Som anställd på SATS är du med och gör ett viktigt jobb för vårt samhälle. Du är med och hjälper människor till ett bättre liv, till att realisera ett mål, eller kanske till och med genomföra en dröm. Det är detta som gör att vi på SATS troligtvis har en roligare och mer meningsfull arbetsplats än många andra.
Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
• Vi gör bakgrundskontroller på samtliga personer vi avser att anställa. Om du har några frågor angående rollen hittar du rekryterande chefs mejladress under Contact längre ner.
Fackliga frågor besvaras av Unionenklubben på SATS, unionen@sats.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
Detta är ett deltidsjobb.
Sats Sports Club Sweden AB
Sats Group
Sats Group Kontakt
Anna Sjöberg anna.sjoberg@sats.se Jobbnummer
9546648