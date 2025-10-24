Gruppledare/undersköterska till Tjärnsjögårdens vård- och omsorgsboende
2025-10-24
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Tjärnsjögården beläget mitt i Gagnefs kyrkby är ett vård- och omsorgsboende för äldre.
För oss som arbetar här är det viktigt att ha våra boende i fokus och alltid göra vårt yttersta för att ge dem alltifrån en hjälpande hand i de fysiska utmaningarna, till ett lyssnande öra.
Nu behöver vi en till gruppledare då en av våra medarbetare går vidare till en annan tjänst inom kommunen. Gruppledaren är enhetschefens högra hand. Du som söker trivs med att arbeta med människor och med att anpassa arbetssätt utefter, ibland snabbt, förändrade förhållanden.
Du som person drivs även av utveckling och nytänkande och av att jobba i team. Du kommer att dela din tid mellan omvårdnadsarbetet på avdelning med att arbeta med bemanning samt planera och fördela arbetsuppgifter.
Det ständiga förbättringsarbetet är en självklar del i dina arbetsuppgifter för att vi tillsammans ska kunna göra Tjärnsjögården ännu bättre!Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss består en arbetsdag av att stötta och hjälpa de boende utifrån de biståndsbedömda beslut de har. De boende vill ha en trygg och meningsfull tillvaro och det är vi i personalen som hjälper dem med det.
Som gruppledare delar du tillsammans med en kollega ansvaret för att:
- arbeta med den dagliga bemanningen och planeringen.
- ha mycket kontakter med kollegor, boende, närstående, sjuksköterskor, enhetschef, andra enheter i kommunen samt besökare till verksamheten.
- administrera behörighetssystem och stötta kollegor i användning av de digitala hjälpmedel vi använder i det dagliga arbetet.
- vara behjälplig i arbetet med schema och bemanning.
Fördelningen är ca 75% som undersköterska och 25% som gruppledare, men det kommer att variera beroende på arbetsbelastning och semesterperioder. Kvalifikationer
Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att arbeta tillsammans med dina kollegor för att tillgodose brukarnas behov. Du kan själv ta ansvar för dina arbetsuppgifter då du ska planera arbetsdagen både för dig och dina kollegor, självklart ber du om hjälp och stöd när du behöver det.
Ingen dag kommer att vara den andra lik och du kommer regelbundet att ställas inför nya utmaningar. Det är därför viktigt att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och snabbt kan ändra synsätt samt ser möjligheterna i förändringar. Samtidigt behöver du kunna bibehålla både lugnet och strukturen även om det händer mycket runt omkring dig.
Du är utbildad undersköterska och det är självklart att du har tidigare erfarenheter från vårdyrket och specifikt vård- och omsorgsboende. Det är meriterande om du har erfarenhet av planering av insatser och/eller arbetsledning samt systemen Lifecare, Appva och Heroma.
Vi ser att du i ditt arbete kommer att hantera mycket teknik som hjälpmedel, framför allt i uppdraget som gruppledare. Det är därför viktigt att du är trygg med digitala hjälpmedel och kan uttrycka dig bra i svenska, både i tal och skrift.Anställningsvillkor
Projektanställning gruppledare tom 26-05-03 med möjlighet till förlängning. Därefter övergår den om inte annat överenskommes till en tillsvidaretjänst som undersköterska.
Tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Tjänstgöringen är förlagd dag/kväll samt varannan helg dagtid med heltidsmåttet 37 tim/vecka. Individuell introduktion. B-körkort är ett krav. Tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början. Ersättning
