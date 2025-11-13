Gruppledare till vuxenenheten med kompetens inom beroende och våld i nära
Norrtälje kommun / Socialsekreterarjobb / Norrtälje Visa alla socialsekreterarjobb i Norrtälje
2025-11-13
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrtälje kommun i Norrtälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.Vi erbjuder dig
Då enheten har vuxit under det senaste året gällande arbetsområden och fler medarbetare, finns det idag behov av att utöka enheten med en gruppledare.
Enheten består av sju socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning gällande skadligt bruk och beroende, våld i nära relation, avhoppare och bostad först. Utöver socialsekreterare arbetar även fyra coacher med inriktning bostad först och boendestöd samt två budget- och skuldrådgivare.
Då det är en nyinrättad tjänst på enheten, i kombination med nya ansvarområden inom det sociala arbetet, kommer du inte till en färdig roll utan vi kommer att forma den tillsammans utifrån enhetens behov.
Uppdraget
Vi söker en engagerad gruppledare till socialförvaltningens vuxenhet där du får möjlighet att påverka, utveckla och göra skillnad varje dag.
Som gruppledare leder och fördelar du det dagliga arbetet inom samtliga områden. Du är en närvarande, lösningsfokuserad och coachande ledare som tror på människans förmåga till förändring. Du uppmuntrar reflektion, lärande och mod - och bidrar till att skapa en kultur där både medarbetare och invånare får växa.
I rollen kan det även i perioder förekomma att du har egna ärenden, utifrån komplexitet och/eller avlastning.
Tillsammans med enhetschefen ansvarar du för omvärldsbevakning, metodutveckling och förbättringsarbete. Du har en nyckelroll i att höja kvaliteten i både utredningsarbetet och utförarverksamheten, med målet att invånaren ska få alla förutsättningar att uppnå den förändring som hen önskar. Du ansvarar tillsammans med enhetchef även för introduktion av nya medarbetare och bidrar till en välkomnande och lärande arbetsmiljö. Du kommer arbeta nära enhetchef för att avlasta enhetschef och skapa ett effektivare arbetssätt.
I denna roll får du möjlighet att kombinera ledarskap, utvecklingsarbete och samhällsnytta - på en enhet där kompetensen är hög, medarbetarna brinner för målgruppen och där personalomsättningen är låg.
Det här behöver du ha med dig
För att lyckas i rollen som gruppledare har du en socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning för aktuella målgrupper. Meriterande är även om du har tidigare erfarenhet av en arbetsledanden roll.
Du ser att det är viktigt att de beslut vi fattar och de insatser vi utför sker med god kvalitét och med förankring i aktuell lagstiftning, domar och utifrån de föreskrifter och riktlinjer som styr vårt arbete.
Du behöver ha en positiv grundsyn, personlig mognad och vara trygg i rollen att leda och inspirera andra i deras professionella utveckling. Du behöver vara engagerad, professionell och se vinster med samarbete för att skapa bästa förutsättningar för våra invånare. Det är viktigt att ha en grundinställning som vilar på "Laget före jaget" för att lyckas i rollen.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som vill växa med uppdraget.Publiceringsdatum2025-11-13Kvalifikationer
• Socionomexamen
• B-körkort
• Erfarenhet av arbete med målgrupp som har ett beroende och/eller våld i nära relation
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta i en ledande roll
• Utbildning inom MI, ASI och FREDA
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Välkommen till oss
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet inför rekryteringen av denna tjänst. Vi tror att du är flexibel och ser det som utvecklande att forma rollen utifrån de behov som finns på enheten. Det är viktigt att vara prestigelös, ha lätt för att samarbeta och hjälpa till där det finns behov på enheten.
Det här erbjuder vi
• En erfaren och trygg arbetsgrupp där vi prestigelöst hjälper varandra.
• Nära till chef.
• Friskvårdsbidrag.
• Årsarbetstid, vilket innebär möjlighet till ett flexibelt arbete.
• Möjlighet till semesterväxling där du har möjlighet att byta semesterersättning mot fler semesterdagar.
• Möjlighet till distansarbete efter verksamhetens behov.
• Kontinuerlig fortbildning med bland annat lärandefrukost, rättsvårdsfrukost och handledning.
Anställningsform, omfattning och start
•
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas.
•
Omfattning: Heltid
•
Tillträde: 2 februari 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Om ossVi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll. Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun. Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och Vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning - så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.
Alla som jobbar hos oss är medlemmar i Club Communalis - personalföreningen som sätter guldkant på arbetsvardagen med gemenskap, glädje och aktiviteter för alla. Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Norrtälje kommun ingår i finsktförvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk. Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran. Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med försäljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje kommun
(org.nr 212000-0217), https://www.norrtalje.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrtälje Kommun Kontakt
Enhetschef
Sara Karlsson sara.karlsson2@norrtalje.se 0176-283420 Jobbnummer
9603061