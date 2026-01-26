Gruppledare till Vista stödboende, akut & utredning
Gruppledare till Vista stödboende, akut & utredning
Vill du leda ett engagerat team som varje dag gör verklig skillnad för människor i behov av stöd?
Vi söker nu en trygg, erfaren och strukturerad gruppledare till ett av våra stödboenden för vuxna personer med skadligt bruk och beroende. Hos oss får du en meningsfull roll där du både leder verksamheten nära medarbetarna och bidrar till utveckling som gör att våra boende får bättre förutsättningar i livet.
Om verksamheten
Vårt boende har tre uppdrag där stödboendedelen erbjuder en trygg boendemiljö med fokus på motivationsarbete, återhämtning och stöd i att skapa en mer stabil vardag. Boendets övriga delar består av en utredningsdel där uppdraget består i att bistå Myndigheten för skadligt bruk och beroende och där vi genomför kartläggning kring individens behov. Vista tar även emot vuxna personer med skadligt bruk och/eller beroende som hamnat i akut hemlöshet och där uppdraget går ut på att etablera en första kontakt med myndighet för vidare planering. Vi arbetar med lågaffektivt bemötande, skademinimering, individuellt anpassat stöd och nära samverkan med vård, socialtjänst och andra aktörer. Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Som gruppledare har du en central roll i att skapa en fungerande och professionell vardag på boendet. Du kommer att:
• Leda och fördela det operativa arbetet i det dagliga tillsammans med medarbetarna
• Vara ett stöd i metodfrågor, bemötande och struktur i teamets arbete
• Säkerställa kvalitet och följsamhet i genomförandeplaner och dokumentation
• Skapa trygghet och delaktighet för de boende genom ett närvarande ledarskap
• Samverka internt och externt med andra enheter och aktörer
• Delta i verksamhetsutveckling, rutinarbete och uppföljning
• Arbeta både operativt i verksamheten och med ledningsuppdrag enligt överenskommelse med resultatenhetschef
Vem är du?
Som person är du prestigelös, lugn och lösningsfokuserad. Du skapar tillit, kan motivera andra och har lätt för att samarbeta. Du har en positiv inställning och har förmåga att stå stadigt i en vardag där mycket oförutsett händer. Du ska kunna fungera som en förebild för Södertälje kommuns värdegrund och låta den genomsyra alla delar av verksamheten, både i teori och i den praktiska vardagen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning relevant för uppdraget, t.ex. socialpedagog, behandlingsassistent, beteendevetare eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Minst 10 års erfarenhet av socialt arbete inom skadligt bruk/beroende, socialpsykiatri eller närliggande område
• God kunskap om socialtjänstlagen (SoL) och gällande riktlinjer
• Minst 5 års erfarenhet av att leda, handleda eller samordna arbetsgrupper
• God förmåga att strukturera, prioritera och kommunicera tydligt
• Trygghet i att möta människor i utsatta livssituationer
• B-körkort
Meriterande:
• Utbildning i evidensbaserade metoder inom området; ex MI, CRA, ÅP, CM/RACT, LAB, ASI och våld i nära relation etc.
• Erfarenhet av arbete och arbetsledning i verksamhet för personer i akut hemlöshet
Vi erbjuder dig
Ett meningsfullt och utvecklande arbete nära både medarbetare och boende
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Kompetensutveckling och stöd i ditt ledarskap
En arbetsplats där engagemang, kvalitet och omtanke står i centrum
Gemensam utvecklingstid tillsammans med dina kollegor varje vecka
Handledning varje månad med extern handledare
Friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år
En rökfri arbetsplats
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
