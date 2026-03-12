Gruppledare till utredningsgrupp 0-20 år, på Kungsholmen
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Här får du möjlighet att vara en del av utvecklingsarbetet i vår nya organisationsstruktur med möjligheter att påverka hur vårt arbete med barn, unga och familjer på Kungsholmen kommer att se ut framåt.
Som gruppledare kommer du att ingå i områdets ledningsgrupp. Tillsammans driver vi områdets arbete med fokus på omställningen till nya socialtjänstlagen, samarbete, effektivitet, rättssäkerhet och att barn och unga på Kungsholmen ska ha goda uppväxtförhållanden.
Då vår tidigare gruppledare har gått vidare mot nya utmaningar, söker vi dig som vill arbeta som gruppledare för vår utredningsgrupp, 0-20 år. Utredningsgruppen består av nio socialsekreterare.
Vår organisation kommer under våren 2026 anta en ny struktur där Barn och Unga Myndighet kommer att vara ett område bestående av en enhet för utredning 0-20 och familjerätt, samt en enhet för biståndsbedömda insatser. Varje enhet leds av en enhetschef.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande och utvecklande roll där du är ett viktigt stöd i det dagliga arbetet.
Som stöd för dig finns kompetenta medarbetare som trivs att arbeta och utvecklas tillsammans, samt stöd från enhetschef.
Som medarbetare hos oss har du möjlighet till semesterväxling, flextid och friskvårdsbidrag.
Kungsholmen är en lagom stor stadsdelsförvaltning där vi alla känner varandra. Det är smidigt att samarbeta både internt på enheten och externt med medarbetare på andra enheter.
Vi finns i nyrenoverade lokaler på Fleminggatan 4 på Kungsholmen, med gångavstånd till T-centralen.
Din roll
Som gruppledare bidrar du till enhetens måluppfyllelse. Du verkar för att stadens övergripande styrdokument och förvaltningens rutiner omsätts i den löpande verksamheten. Som gruppledare arbetar du på uppdrag av enhetschef och är del av enhetens ledning. Du fungerar som en länk mellan enhetschef och arbetsgrupp. I det dagliga arbetet leder och fördelar du arbetet för våra socialsekreterare i utredningsgruppen, ger stöd och handleder medarbetare. Du har ett tätt samarbete med enhetschef med stort fokus på den utveckling som behövs i implementeringen av nya socialtjänstlagen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
socionomexamen och erfarenhet av att ha en operativt arbetsledande position
flerårig erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom verksamhetsområdet barn och unga
gedigen kunskap om lagstiftning och föreskrifter på området
relevanta vidareutbildningar för området är meriterande
I denna rekrytering fokuserar vi särskilt på följande förmågor och färdigheter:
Samarbetsförmåga: Du arbetar bra tillsammans med andra människor. Relaterar och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Pedagogisk och tydlig: Du kommunicerar på ett tydligt sätt. Har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap utifrån deras olika förutsättningar. Anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren och följer upp.
Initiativtagande: Du tar initiativ och får saker att hända. Din förmåga att vara initiativtagande kommer till uttryck genom att du omsätter strategisk planering till konkreta aktiviteter.
Flexibel: Du har förmåga att anpassa dig och hanterar förändringar och olika situationer på ett smidigt sätt.
Strukturerad: Planerar och organiserar arbetet på ett effektivt sätt. Prioriterar och håller uppsatta ramar.
Välkommen med din ansökan!
Din ansökan
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten. När vi gör urval och bestämmer vilka som kommer kallas till intervju kommer vi göra urvalet baserat på CV och svar på urvalsfrågor. Vi rekryterar utan personligt brev för att kunna fokusera på de kompetenser och erfarenheter som behövs för tjänsten. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/kungsholmen/
kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/kungsholmensdf.
Avdelningen för socialtjänst ansvarar för omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder samt fält- och fritidsverksamhet. Under 2025 kommer ansvaret för parkleksverksamhet övergå till avdelningen. Vid anställning på vissa tjänster inom Socialtjänstavdelningen kan belastningsregister komma att krävas. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
