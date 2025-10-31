Gruppledare till ungdomsenheten i Skärholmen
2025-10-31
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Välkommen till oss!
En av våra gruppledare ska vara föräldraledig.
Vi söker därför en erfaren och engagerad gruppledare som vikarie under ett år, med möjlighet till förlängning. Välkommen till oss!
Ungdomsenheten består av två grupper med vardera sju respektive sex socialsekreterare samt en skolsamordnare. Grupperna har varsin gruppledare samt arbetsleds av en enhetschef. Vi arbetar med barn och unga mellan 13-20 år. Att möta barn, ungdomar och deras familjer i samtal är en viktig del i arbetet. Vårt mål är att ge Skärholmens invånare ett rättssäkert och gott bemötande i kontakten med oss. Vi arbetar aktivt med att göra barn och ungdomar mer delaktiga i alla olika skeden i kontakter med socialtjänsten. Vi utreder och följer upp öppenvårdsinsatser och placeringar enligt SoL och LVU. Vi strävar efter en närvarande arbetsledning med stöd i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som är erfaren i din yrkesroll och vill bidra till en tryggare vardag och bättre förutsättningar för barn och unga. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som strävar efter att utvecklas.
Vi erbjuder
Ett utvecklande arbete där du får möjlighet att arbeta tillsammans med engagerade kollegor och tillgänglig arbetsledning. Som stöd ges extern handledning och kompetensutveckling. Enheten har även stöd från placeringssamordnare och metodutvecklare.
Förvaltningskontoret är beläget vid Skärholmens centrum med närhet till tunnelbana och galleria med stort utbud av restauranger, caféer och shopping.
Vi erbjuder dig flextid, friskvårdsersättning, vinter- och sommararbetstid och förmånlig tjänstepension. Goda parkeringsmöjligheter finns i anslutning till arbetsplatsen.
Din roll
Då vår nuvarande gruppledare ska vara föräldraledig söker vi nu en engagerad gruppledare till vår ena ungdomsgrupp. Ditt uppdrag är att leda och fördela arbetet för socialsekreterarna. Som gruppledare är du närvarande i vardagen och driver ärendeprocessen framåt genom aktiv uppföljning och dialog. Kvalitet och rättssäkerhet i handläggningen säkerställer du genom att vägleda medarbetarna att arbeta utifrån BBIC-strukturen och fastställda rutiner. Vår strävan är att jobba utifrån Signs of Safetys förhållningssätt och verktyg. Vi ska även öka andelen utredningar som strukturerats utifrån SAVRY för att säkerställa en hög kvalité i våra bedömningar gällande målgruppen ungdomar i riskzon.
Du blir en del av enhetens ledningsgrupp och samarbetar nära med enhetschef och övriga gruppledare för att samordna och utveckla enhetens arbete.
Din kompetens och erfarenhet
För tjänsten är socionomutbildning ett krav. För att du ska lyckas bra i rollen som gruppledare behöver du ha erfarenhet av myndighetsutövning och arbetsledning inom barn och unga. Du är serviceinriktad, lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa och etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du har en förmåga att både flexibelt och självständigt driva arbetet framåt samt i samarbete med dina arbetskamrater. Du har förmågan att prioritera, göra korrekta avvägningar och fatta beslut i olika situationer. Du har ett stort intresse att tillsammans med teamet fortsätta utveckla och förbättra arbetsmetoderna inom det sociala arbetet. Du behöver ha en god förmåga att uttrycka dig både i tal och text samt vana att dokumentera och sammanställa beslutsunderlag utifrån BBIC.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tjänsten innefattar registerkontroll och sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker. Löpande urval sker under rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6159". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Skärholmens stadsdelsförvaltning, Ungdomsenheten
Sara Borgia, enhetschef sara.borgia@stockholm.se 08-50824403
9583040