Gruppledare till Stockholms stads akut- och utredningshem
2025-11-07
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss
Stockholm stads akut- och utredningshem växer och vi söker en gruppledare som vill skapa delaktighet och drivkraft i ett meningsfullt uppdrag.
Under 2026 kommer Stockholm stads akut- och utredningshem utöka sin verksamhet och erbjuda sex platser för ungdomar. Två platserna blir utredningsplatser för ungdomar där behovet av vård och stöd ska utredas i syfte att den placerande socialtjänsten ska kunna fatta välgrundade beslut om vidare insatser. Fyra platser är för ungdomar som är i behov av en snabb placering dygnet runt.
Våra ungdomar är mellan 13 och 19 år gamla och bor hos oss under en period på en natt upp till två månader. Arbetsgruppen kommer att bestå av fyra socionomer och två behandlingsassistenter som arbetar schemabundet dag/kväll/helg, behandlingsassistenter som arbetar vaken natt, administrativ assistent, gruppledare och enhetschef. Här ingår även HVB Linden som erbjuder åtta platser för flickor mellan 14-17 år som är placerade enligt SoL (socialtjänstlagen) och LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Arbetsgruppen på Stockholms stads akut- och utredningshem kan komma att bemanna även HVB Linden vid behov. Verksamheterna finns i Svedmyra.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig möjligheten att vara med och utveckla Stockholm stads akut- och korttidsboende, ett betydelsefullt arbete där du får göra skillnad för ungdomar. Du erbjuds också en informativ introduktion för att ge dig de bästa förutsättningarna i din nya roll, flextidsavtal, friskvårdsbidrag och semesterväxling. Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Som gruppledare hos oss arbetar du tillsammans med enhetschef för att vidareutveckla Stockholm stads akut- och utredningshem. Arbetet innebär att både förvalta den del av verksamheten som finns idag, men även att vara delaktig i utvecklingen av den utredningsmodell som kommer ligga till grund för utredningsarbetet inom verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att samordna, leda och fördela det dagliga arbetet och bygga upp en trygg och kompetent personalgrupp. Du medverkar i rekryteringar och introduktionen av nya medarbetare. Du säkerställer att verksamheten följer interna rutiner och arbetar mot gemensamma mål. Vidare ansvarar du för att journaler och PM upprättas inom föreskriven tid. Du har ett övergripande ansvar för den dagliga driften/operativa verksamheten. Till din hjälp har du en bemannings- och tidrapporteringsansvarig.
Tillsammans med gruppledaren för HVB Linden och enhetschefen bildar ni en ledningsgrupp där ni bland annat arbetar med personalplaneringen i arbetsgrupperna och samordningen mellan verksamheterna samt verksamheternas utveckling.
Vissa dagar kommer dina arbetsdagar starta klockan 7 för att möta nattpersonalen vid en överlämning. För övrigt bedrivs arbetet som gruppledare under kontorstid.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
Socionomexamen.
aktuell erfarenhet av att arbeta med ungdomar med social problematik och utmanande beteende.
aktuell erfarenhet av utredningsarbete barn och unga samt upprätta skriftliga utredningar enligt BBIC.
goda kunskaper om socialtjänstens arbete med barn och unga.
erfarenhet av dokumentationsarbete.
god administrativ förmåga.
goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av att arbeta på HVB-hem eller annan liknande verksamhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
erfarenhet som gruppledare, arbetsledare eller samordnare.
erfarenhet av myndighetsutövning, gärna inom området barn och unga.
erfarenhet av och kunskap om lågaffektivt bemötande
utbildning i neuropsykiatri
utbildning i miljöterapi
erfarenhet av samverkan med BUP
B-körkort
Du tar ansvar för ditt arbete, strukturerar och driver självständigt dina uppgifter framåt genom att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer samt har en god samarbetsförmåga. Du behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker. Vi ser även att du är anpassningsbar och har lätt för att ställa om ditt förhållningssätt efter nya omständigheter, då tjänsten kräver stor flexibilitet. Som ledare verkar du för en god kultur präglad av engagemang och delaktighet samtidigt som du skapar de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Slutligen drivs du av att göra skillnad och har ett stort engagemang för målgruppen.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Publiceringsdatum2025-11-07Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
För den här tjänsten behöver du visa ett giltigt utdrag från Polisens belastningsregister för HVB-hem. Länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
Denna rekryteringsprocess innehåller arbetspsykologiska tester.
Tillsättning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
