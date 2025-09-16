Gruppledare till Sjöstadsgårdens äldreboende
2025-09-16
Vi söker engagerade gruppledare till Sjöstadsgården!
Just nu söker vi flera ansvarsfulla och engagerade gruppledare till Sjöstadsgården, vårt fina äldreboende beläget i trevliga Hammarby Sjöstad, som vill hjälpa oss att leva ut vår vision - Alla har rätt till ett bra liv. Vi har totalt 59 vårdplatser fördelade på både somatiska och demensinriktade avdelningar. Vårt mål är att erbjuda en trygg, meningsfull och kvalitativ omsorg för våra boende - varje dag.
På Sjöstadsgården får du arbeta i en glädjefylld och professionell arbetsmiljö, tillsammans med engagerade kollegor från olika yrkeskategorier. Vi är ett team som präglas av våra ledord: Glädje, Ansvar och Engagemang och vi söker dig som vill vara med och driva detta vidare - både i vardagen och i utvecklingen av verksamheten. Sök idag och bli en del av vårt fantastiska team. Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i en kombinerad roll som undersköterska och gruppledare, med avsatt administrativ tid om cirka 40%. Tjänsten innebär att du är anställd som undersköterska med ett förordnande som gruppledare med huvudansvar för en av våra avdelningar. I verksamheten finns totalt fyra stycken gruppledare samt omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, rehabpersonal, aktivitetsansvarig, lokalvårdare, biträdande verksamhetschef och verksamhetschef. Du kommer tillsammans med de andra gruppledarna ingå i verksamhetens ledningsgrupp och ha ett nära samarbete med verksamhetschefen.
Exempel på arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga planeringen och fördelningen av arbetsuppgifter inom avd.
Ge stöd och vägledning till omsorgspersonal i det dagliga arbetet, lösa problem som uppstår samt säkerställa att arbetsrutiner och riktlinjer följs
Säkerställa att samtliga boende på avdelningen har en aktuell genomförandeplan
Säkerställa kontaktmannaskapet på avdelningen
Säkerställa att bemanningen är optimal och i enlighet med verksamhetens behov
Planera och följa upp introduktion för nya medarbetare
Planera och ansvara för avdelningens planmöten
Om anställningen
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Dagtid samt arbete var fjärde helg. Tjänstgöringsgraden är 100%
Lön: Lönen sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad får du?
Vara en del av vårt team med engagerade kollegor från olika yrkeskategorier
Vara med och bidra till utveckling av vår verksamhet i nytt koncept
En chans att utveckla din kompetens och erfarenhet inom vård och omsorg
Vem är du?
För att trivas i rollen som gruppledare behöver du vara engagerad och driven samt vilja delta aktivt i vår utvecklingsprocess genom att kombinera ledarskap med att vara en tydlig förebild. Vi söker dig som är en lagspelare - en person som är ansvarstagande och som trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du har en god förmåga att se helheten, tar egna initiativ och arbetar med god struktur och planering. Du är van vid dokumentation och arbetar med kvalitet som ledord.
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska
Har erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorg
Besitter goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av liknande arbete
Erfarenhet av att arbeta med bemanning
Erfarenhet av att arbeta i lönesystem som t ex Medvind
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Verksamhetschef Anette Glennstålanette.glennstaal@humana.se
Telefon 08 - 657 89 44 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9512370