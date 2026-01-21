Gruppledare till PostNord TPL, Stigamo Norra, Jönköping
2026-01-21
Bli en del av vårt team
Bli vår nya gruppledare - med operativt ansvar på lagret!Vill du kombinera ledarskap med att arbeta praktiskt i produktionen? Vi söker en gruppledare med operativt ansvar till vårt lager i Stigamo Norra, Jönköping.I rollen är ditt främsta uppdrag att motivera, stötta och utveckla ditt team. Du ansvarar för att verksamheten fungerar smidigt, att rutiner följs och att våra mål nås. Du planerar och prioriterar arbetet i samråd med produktionsledaren och arbetar nära övriga ledare på lagret. Hos oss blir du en nyckelperson som driver både medarbetarnas utveckling och verksamhetens framgång.Du leder ett kompetent team och skapar en miljö där samarbete, engagemang och kvalitet står i fokus. Rollen är kollektiv - du är med i det dagliga arbetet och stöttar ditt team där det behövs.Det operativa arbetet omfattar bland annat:
Plock och pack av gods
Påfyllning och lagerhantering
Truckkörning
Returhantering
Intag och uttag av gods
Du rapporterar till produktionsledaren för uppdraget på aktuell avdelning.Hos oss får du möjlighet att växa i ett ledarskap där dina medarbetare, ditt ansvar och teamets resultat står i centrum.
Vi söker dig som:
- Behärskar och kan förmedla instruktioner och kunskaper på svenska i tal och skrift,
- Har gymnasieutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet,
- Har erfarenhet av produktion och/eller logistik/lager,
- Har tidigare erfarenhet av ledarskap,
- Är van vid datorarbete och Office-paketet,
- Har truckkort med behörighet A1-A4 & B1-B3,
- Är flexibel och bekväm med varierande arbetstider.
Om digDu brinner för ledarskap och trivs med ansvar. Du har en naturlig förmåga att kommunicera tydligt, lösa problem och motivera andra, samtidigt som du utvecklar processer och ser till att rutiner och policys följs.Som person är du drivande, strukturerad och noggrann, med förmåga att prioritera arbetsmoment och agera självständigt. Du har ett stort engagemang, god arbetsmoral och samarbetsförmåga som gör att hela gruppen når sina mål. Du skapar ett positivt arbetsklimat och ser till att alla i teamet kan bidra på bästa sätt.Stor vikt läggs på dina personliga egenskaper och tidigare erfarenheter, då de är avgörande för att lyckas i rollen.
Vi levererar
Anställning sker enligt Transportavtalet med anställningsformen tillsvidare heltid med provanställning 6 månader. Lön är enligt kollektivavtal och tillträde sker enligt överenskommelse. Alla våra medarbetare får en grundlig introduktion för att säkerhetsställa de bästa förutsättningarna för att ta sig an sina arbetsuppgifter.Vi erbjuder dig ett arbete med stor variation i arbetsinnehåll, en god laganda och en arbetsmiljö där din röst är viktig. Människor med olika bakgrund arbetar hos oss. Du kommer därför vara en del av en arbetsplats med stor mångfald, vilket bidrar till bättre resultat för verksamheten.Publiceringsdatum2026-01-21Övrig information
Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att kräva att du beställer ett utdrag ur belastningsregistret från polisens hemsida (Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten) för att säkerställa tryggheten för vår verksamhet, kunder och medarbetare. Av säkerhetsskäl utför vi även alkohol- och drogtester genom samarbetspartner.För denna tjänst krävs registerutdrag ur belastningsregistret enligt 1 § Lag (1998:620) om belastningsregister eftersom arbetet innebär hantering av säkerhetsklassade uppdrag och kunders värdefulla eller känsliga varor. Registerutdraget måste kunna uppvisas innan anställning påbörjas.
AnsökUrval sker löpande och tillsättning av tjänst kan ske innan sista ansökningsdag. Har du någon fråga eller fundering är du välkommen att kontakta Jonas Andersson via epost: Jonas.Andersson@tpl.postnord.com
Observera dock att ansökningar ej mottages via mail.
För fackliga kontaktpersoner se: https://www.postnord.com/sv/karriar/kontakt/facklig-kontakt
Välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
PostNord TPL AB är den marknadsledande tredjepartslogistikaktören i Sverige och i Norden. Vi är lokaliserad i Norrköping, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Ljungby i Sverige, Köge i Danmark, samt Åbo, Helsingfors och Lahti i Finland.
Vi erbjuder innovativa och kostnadseffektiva logistiklösningar som sträcker sig från producent till konsument. Våra kunder är alltifrån det lilla e-handelsföretaget till den stora globala aktören.
Oavsett kundens storlek och förutsättningar är vår drivkraft att alltid leverera en logistiklösning som ökar kundens konkurrenskraft och möjliggör ökad tillväxt. Ersättning
