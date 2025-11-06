Gruppledare till Nytida Gruvgatan daglig verksamhet
Nytida AB / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2025-11-06
Vill du ha ett varierat och meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad? Är du en driven och nyfiken person med ett coachande förhållningssätt? Då kanske du är vår nästa gruppledare på Gruvgatan?
Om rollen Som gruppledare jobbar du främst i verksamheten som coach för våra deltagare. Du har även administrativa arbetsuppgifter såsom schemaläggning, uppdatering av riskbedömningar, avvikelser och dokumentation. Du leder det dagliga arbetet genom att introducera, coacha och inkludera. Vidare säkerställer du god kvalitet på verksamheten och arbetar utifrån Nytidas pedagogiska ramverk i syfte att ge bästa möjliga stöd och förutsättningar till deltagarna. Självklart bidrar du även till ett gott arbetsklimat samt goda relationer med verksamhetens deltagare och andra nyckelpersoner. Detta genom att vara närvarande och stötta, svara på frågor, leda, ge feedback och bekräfta dina medarbetare i vardagen. Anställningen avser 100% och du arbetar på rullande schema vardagar dagtid.
Om Gruvgatan
Gruvgatans dagliga verksamhet vänder sig till personer med diagnos inom autismspektrum, med eller utan intellektuell funktionsnedsättning.
Vi erbjuder en individuellt anpassad och utvecklande daglig verksamhet. Det är deras behov, mål och intressen som styr. Där vi främst försöker att hålla aktiviteter i grupp, men en del har individuella aktiviteter.
På Gruvgatan får de arbetsträna i en miljö som så långt som möjligt liknar en vanlig arbetsplats. Den praktiska träningen sker i våra lokaler. Vi satsar på att skräddarsy arbetsträningen och anpassa arbetsmiljön så att det passar dina förutsättningar och önskemål.
Fysisk miljöVerksamheten har många mindre rum för arbete som kräver koncentration och avskildhet, samt större rum för friskvård och gemenskap. Det finns gemensamt kök och stor härlig uteplats samt trädgård.
Gruvgatans dagliga verksamhet ligger i stadsdelen Högsbo i Göteborg, cirka 6 kilometer från Göteborgs centralstation. Att åka kommunalt in till Göteborgs central tar 26 minuter och turtätheten är god. Närmaste busshållplats ligger 300 meter från verksamheten.
Din erfarenhet och kunskap Du har högskoleutbildning på minst 180 poäng med inriktning pedagogik, socialt arbete eller vård och omsorg samt erfarenhet av målgruppen. Vidare talar och skriver du flytande svenska och har god datorvana. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av olika former av kognitivt stöd och lågaffektivt bemötande samt av arbetsledning.
Du är tydlig, pedagogisk och drivs av att få personer att växa och utvecklas i sin yrkesroll. Som person är du självständig, prestigelös och har lätt för att samarbeta. Du har viljan och förmågan att leda och följa upp verksamheten utifrån företagets mål. Du är initiativrik och lyhörd för omsorgstagarens behov och känner en naturlig respekt för andra människor.
Aktivt ledarskap För att lyckas som ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Vi utbildar därför samtliga chefer och ledare via vår egen utbildningsavdelning Läras ledarprogram. Vi vill ha ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare.
Det är självklart att du som gruppledare lever våra värderingar: Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och har chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Det här får du hos oss:
Coachande och närvarande chefer
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Ledarskapsprogram för samtliga chefer och ledare
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Önskvärt 1/12-2025, annars enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 23/11 - 2025 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: Charlotte.dahl@nytida.se
Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901) Arbetsplats
Nytida Kontakt
Malin Moberg malin.moberg@nytida.se Jobbnummer
9591122