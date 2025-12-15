Gruppledare till nyöppnad avdelning Karlsvik på SiS Hässleholm
Statens institutionsstyrelse / Socialsekreterarjobb / Höör Visa alla socialsekreterarjobb i Höör
2025-12-15
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Höör
, Perstorp
, Hässleholm
, Lund
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Motiveras du av att hjälpa ungdomar i en utsatt livssituation? Gillar du dessutom att organisera, leda och planera? Sök då jobbet som gruppledare på SiS. Som gruppledare bidrar du till en trygg och säker miljö för såväl placerade barn och ungdomar som medarbetare. SiS ungdomshem Hässleholm planerar för att starta upp en ny utskrivningsförberedande avdelning i Karlsvik-Höör och söker därför en gruppledare.
På vår utskrivningsförberedande avdelning vistas ungdomar på väg mot ett mer självständigt liv. Avdelningen är en del av ungdomshemmet, men finns i ett boende utanför ungdomshemmets område. Ungdomar som tillhör våra utskrivningsförberedande avdelningar kommer bo och ha sin fritid i lägenheter eller andra boendeformer utanför ungdomshemmet. Ungdomarna går i extern skola eller har praktik. Behandlingsaktiviteter består främst av färdighetsträning som riktas mot att förbereda ungdomen för ett fungerande liv efter sin tid på SIS, både praktiskt och socialt.
I rollen som gruppledare arbetar du aktivt i det operativa vård- och behandlingsarbetet på avdelningen. Du ansvarar för att planera, operativt leda och fördela det dagliga arbetet. Du agerar förebild och främjar att arbetet bedrivs rättssäkert och i enlighet med gällande styrdokument, metoder och uppsatta mål. Du håller löpande enhetschefen på din avdelning uppdaterad i frågor som kan påverka arbetsmiljön, vård- och behandlingsmiljön eller brister i verksamheten. Introduktion och handledning av nya medarbetare ingår också i ditt arbete. Du ingår i ett team med enhetschef och behandlingssekreterare och ni kommer att ha ett nära samarbete för att tillsammans skapa goda resultat. Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen som gruppledare motiveras du av att arbeta med och hjälpa människor i en utsatt livssituation. Det operativa arbetet och mötet med ungdomar är ditt största fokus. Du är bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och är tydlig i din kommunikation med andra. Samtidigt är du inlyssnande och bekräftande i ditt bemötande med ungdomar och medarbetare samt bra på att bygga relationer. Du har ett professionellt förhållningssätt och en god förmåga att samarbeta samt att sätta dig in i andras perspektiv. Arbetet är ibland utmanande och kräver att du är stabil och behåller lugnet även i stressade situationer.
Du ska också ha:
• Relevant högskoleexamen med inriktning mot samhälls-, vård- eller beteendevetenskap eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som SiS anser vara likvärdig.
Vid relevant högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng och om det bedöms lämpligt, kan ställföreträdarskap och chefsberedskap ingå i tjänsten.
• Flerårig meriterad arbetslivserfarenhet av arbete inom SiS eller annan verksamhet med fokus på vård, behandling och säkerhet, såsom exempelvis socialtjänst, vård och behandling, kriminalvård eller annan relevant verksamhet.
• God förmåga att uttrycka dig i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap.
Vi vill att du ska växa och utvecklas i din yrkesroll! Som gruppledare kommer du att få en gedigen ledarskapsutveckling och värdefulla kunskaper och erfarenheter för att fortsätta att utvecklas i ditt ledarskap inom SiS .
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten är en visstidsanställning.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2026-01-11
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Enhetschef
Jamine Rono jamine.rono@stat-inst.se 010-4535499 Jobbnummer
9645227