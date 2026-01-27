Gruppledare till Konstruktionsgruppen inom Vetronik
2026-01-27
På BAE Systems Hägglunds söker vi en gruppledare till konstruktionsgruppen inom vetronik.
En central roll för dig som vill arbeta i navet mellan människor, teknik och avancerade systemlösningar Här kombinerar du ledarskap med möjligheten att påverka arbetssätt, kultur och utveckling. Gruppledaren är viktig för att skapa framdrift i vardagen och för att ge gruppen ännu bättre förutsättningar att lyckas.
Är du ingenjör och känner att du är redo för nästa steg, där du får kombinera och utveckla ditt teknikintresse, ansvar och ledarskap? Här får du möjligheten att både utveckla framtidens fordon och dig själv.
Din framtida utmaning
Som gruppledare blir du tillsammans med gruppchefen en del av ledningsgruppen för Vetronics Hardware. Rollen bygger på tätt samarbete och kompletterande ansvar:
- - Gruppchefen arbetar med strategi och helhet.
- - Gruppledare fokuserar på struktur, uppföljning och framdrift.
Tillsammans leder ni både medarbetare och konsulter och utvecklar verksamheten framåt. Rollen formas i dialog med dig, och du blir en viktig del av att stärka kultur, processer och teamens arbetsvardag.
Avdelningen består idag av en stor andel konsulter placerade på satellitkontor runt om i Sverige. Du får därför en central roll i att skapa sammanhållning, tydlighet och enhetliga arbetssätt oavsett geografisk placering.
Du kommer att ansvara för avdelningens konsulter i form av:
- Konsultintroduktion och avslut
- Besök och uppföljning av konsultbolag, vilket innebär resor inom Sverige
- Ekonomisk uppföljning av våra externa konsulter
- Verksamhetsutveckling inom avdelningen för att effektivisera arbete, processer och instruktioner mm
- Resursfördelning i samarbete med projektledare och chef för avdelningen
- Tillsammans med gruppchefen, nuvarande gruppledare och teamledare sätta KPI:er och utveckla hur vi följer upp dem
- Agera stand in för chef vid design reviews mm
Du rapporterar till chef Vetronics Integration, och ingår i ledningsgruppen för Vetronics Hardware. Gruppledare är en unik möjlighet att få prova på en ledande tjänst med stora utvecklingsmöjligheter.
Vi ser gärna att du som söker har Högskole- eller Civilingenjörsexamen. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga och affärssinne. Du har en positiv grundsyn och gillar kreativ problemlösning. Erfarenhet av konsultbranschen eller ledande roller är meriterande.
God svenska och engelska i tal/skrift är krav.
BAE Systems erbjuder
- Här ges du möjlighet att arbeta i kunskapsintensiv verksamhet som utvecklas och växer.
- Du får anställning i ett globalt företag inom försvarsindustrin där man hela tiden utmanar sig själva med ett mål i sikte - att vara bäst i världen.
- Som anställd får du stöd att möta dina utmaningar på bästa sätt. Företaget är en del av en stor koncern vilket skapar globala möjligheter.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik. Du kommer att få en bred roll med många kontaktytor och stor möjlighet. Du kommer att få jobba med teknik och problemlösning och du har goda möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Jonas Linde 0660-806 05 alternativt rekryteringskonsult Cathrine Lind AxÖ Consulting 070-577 06 18.
Vi är ett företag som arbetar med försvarssekretess. Det finns legala krav och krav som våra kunder ställer på oss som företag. Alla som anställs ska genomföra säkerhetskontroll samt drogtest. Alla våra anställda genomgår dessa rutiner.
Tjänsten är tillsvidareanställning och placeringsort är Örnsköldsvik.
Vi ger generöst flyttbidrag för den som tar tjänst hos oss och flyttar till orten.
Sista ansökningsdag är 23 februari men vi går igenom ansökningar löpande så skicka in din ansökan snarast.
