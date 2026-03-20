Gruppledare till Kampementets vård- och omsorgsboende
2026-03-20
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Kampementet är ett vård-och omsorgsboende med 96 lägenheter fördelade på 6 avdelningar.
Tre avdelningar är för de äldre som har en utredd kognitiv sjukdom och tre avdelningar är för somatiskt äldre som av fysiska skäl är i behov av vård och omsorg dygnet runt.
Vi erbjuder
Vi har ett fint arbetsklimat med låg personalomsättning, kompetenta kollegor och engagerade ledare. Som månadsanställd har du möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag. Läs mer om hur det är att vara en del av Stockholm stad och de förmåner vi erbjuder.Förmåner för medarbetare - Stockholms stad Kom och bli en av oss!
Din roll
Som gruppledare är du underställd enhetschef och kommer att arbeta nära både enhetschef och övriga medarbetare. Du kommer arbeta med utveckling av enheten, kvalitetsarbete, vara ansvarig för mottagandet av nya medarbetare och studerande, hantera administrativa arbetsuppgifter, stödja/ följa upp den dagliga planeringen och driften och handleda medarbetare i det dagliga arbetet.
Du har hand om processen kring in- och utflyttning vilket innebär mycket kontakt med anhöriga.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Yrkeshögskola inriktad mot administration helst inom vård- och omsorg eller annan likvärdig utbildning.
Flera års erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande är:
Erfarenhet av arbete inom kommunal äldreomsorg, både som omvårdnadspersonal och administrativt.
Erfarenhet av att arbeta i Parasol och Agresso.
Projektledarutbildning eller dokumenterad erfarenhet av att leda projekt alternativt arbeta i projekt och utvecklingsarbete.
Som person har du ett lösningsfokuserat synsätt. Du är självgående, mål- och resultatorienterad. Du drivs av att förkomma problem samt utveckla verksamheten för att hela tiden ligga steget före. Du har en helhetssyn och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du kommunicerar tydligt och säkerställer att förväntningar är klara. Du är intresserad av de övergripande frågorna och bra på att samarbeta med andra och på så sätt skapa ett mervärde. Vi kommer för detta uppdrag att lägga stor vikt vid dina personliga förmågor och färdigheter.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1477". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Äldreomsorg Kontakt
Lill Wiberg lill.wiberg@stockholm.se 08-50809035 Jobbnummer
9809731