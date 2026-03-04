Gruppledare till individ- och familjeomsorgens öppenvård
Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen / Socialsekreterarjobb / Bräcke Visa alla socialsekreterarjobb i Bräcke
2026-03-04
, Höganäs
, Ängelholm
, Helsingborg
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen i Bräcke
I Bräcke kommun i Jämtland är du alltid nära äventyr och smultronställen. Gnistrande vinterdagar på skidor såväl som heta sommardagar i båten är vardag för oss som bor här. I Bräcke kommun finns trygga skolor, personlig äldrevård och en mängd små och medelstora företag med idéer och kunskap som skapar värden lokalt och globalt. Goda kommunikationer i stråket mellan Sundsvall och Östersund och en fibertäckning på över 90 procent gör det enkelt att bo, jobba och resa i vår kommun. Här finns en vilja att utvecklas och samtidigt en självklar mentalitet att värna om naturen, kulturen och människorna som bor här. Välkommen till Bräcke kommun - lite närmare!
Vill du vara med och göra verklig skillnad - varje dag?
Vi söker nu en engagerad, trygg och utvecklingsorienterad gruppledare till Individ- och familjeomsorgens öppenvård i Bräcke kommun.
Tjänsten är nyinrättad och är ett viktigt steg i vår satsning på att stärka och vidareutveckla öppenvården. Vi står mitt i en viktig utvecklingsresa kopplad till den nya socialtjänstlagen, och i den här rollen får du en central position i att forma, strukturera och kvalitetssäkra vårt framtida öppenvårdsarbete.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
I rollen som gruppledare leder du det dagliga behandlingsarbetet och fungerar som ett nära stöd till medarbetarna. Du arbetar både operativt och strategiskt och är en viktig länk mellan verksamhetschef och öppenvården.
Uppdraget innebär att:
* Leda och samordna behandlingsinsatser för barn, unga, familjer samt för vuxna med skadligt bruk och beroende
* Handleda och stötta medarbetare i metodfrågor, prioriteringar och ärendeplanering
* Arbeta utifrån ett systemteoretiskt perspektiv och salutogent förhållningssätt
* Säkerställa kvalitet, struktur och rättssäkerhet i biståndsbedömda och icke biståndsbedömda insatser
* Delta aktivt i behandlingsarbete och vid behov ha egna ärenden
* Ansvara för introduktion av nya medarbetare
* Leda arbetsmöten och metodhandledning
* Bidra till verksamhetsutveckling, kvalitetsuppföljning och implementering av nya arbetssätt
* Företräda verksamheten i samverkansforum med interna och externa aktörer såsom skola, vård och civilsamhälle
Genom ditt ledarskap bidrar du till en trygg, tydlig och utvecklingsinriktad arbetsmiljö där samarbete och gemensamt ansvar är centralt.
Rollen innefattar inget personalansvar, men du arbetar nära verksamhetschef och uppmärksammar vid behov frågor som kräver chefsstöd. Du ingår i ledningsgruppen för individ- och familjeomsorgen tillsammans med verksamhetschef och övriga gruppledare och är delaktig i verksamhetens långsiktiga utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Erfarenhet av kvalificerat behandlingsarbete med barn, familjer och vuxna
* God kunskap om sociallagstiftningen
* B-körkort
Meriterande
* Erfarenhet av att leda och inspirera andra
* Erfarenhet av arbete inom myndighet
* Erfarenhet av nätverksbaserat arbetssätt
För att lyckas i rollen behöver du ha god kunskap om socialtjänstlagen (SoL), BBIC och relevanta metoder inom öppenvård. Som person är du initiativtagande och lösningsfokuserad med personlig mognad och positiv grundsyn. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, tar ansvar i din roll och har förmåga att kombinera professionell kompetens med lyhördhet och förståelse för andra människor.
Du trivs i förändring och vill vara med och bidra i en verksamhet med höga ambitioner där invånaren alltid står i centrum.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
* Liten organisation = nära beslut
* Reell möjlighet att påverka verksamhetens utveckling
* Kontinuerlig handledning tillsammans med övriga gruppledare
* Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag
Inför anställning begär vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
ÖVRIGT
Vi kommer arbeta löpande med urval och intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen passerat så vänta inte med din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden från bemannings- och rekryteringsföretag om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-9-VoS". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bräcke kommun
(org.nr 212000-2460), http://www.brackenasta.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen Kontakt
Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen
Maja Jemtbring maja.jemtbring@bracke.se 0693-162 72 Jobbnummer
9777736