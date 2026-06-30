Gruppledare till Hagalundsgatans gruppbostad, Solna stad
Solna kommun / Behandlingsassistentjobb / Solna Visa alla behandlingsassistentjobb i Solna
2026-06-30
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Vill du vara med och leda i våra gruppbostäder? Då ska DU söka tjänsten som gruppledare och bidra till arbetet mot att bli Solnas bästa gruppbostad! Publiceringsdatum2026-06-30Om företaget
Humaniora vård och omsorg är den kommunala utföraren i Solna Stad. Vi ansvarar bland annat för tre gruppbostäder enligt LSS. Vi söker dig som vill arbeta som gruppledare hos oss. Målgruppen för verksamheten är vuxna personer inom personkrets 1 LSS.
Vårt erbjudande
God och gedigen introduktion
Ett närvarande ledarskap
Friskvårdsbidrag
Fantastiska kollegor som ger stor arbetsglädje.
Spännande utvecklingsmöjligheter i form av fortbildning.
Vad innebär arbetet?
Som gruppledare kommer du tillsammans med verksamhetschefen arbeta för att planera och utveckla kvalitetsarbetet i verksamheten. Detta ställer krav på god förmåga att arbeta mot uppsatta mål. Gruppledaren är en länk mellan verksamhetschefen och arbetsgruppen. Du verkar för en god arbetsmiljö samt handleder och ger råd och stöd till personalen. Du främjar ett gott samarbete i arbetsgruppen samtidigt som du är duktig på att arbeta självständigt. Som gruppledare kommer du få delegerade administrativa arbetsuppgifter och du behöver därför ha en god datorvana. Det kan vara exempelvis schemaläggning, rapportering i Stratsys, med mera.
Uppdraget som gruppledare förutsätter att du är pedagogisk och att du har ett intresse av att kontinuerligt kompetensutveckla dig själv och dina kollegor. I dina arbetsuppgifter ingår det att vara en del av det ordinarie arbetet som stödassistent.
Vem söker vi?
Du har:
Du vara utbildad undersköterska, stödpedagog eller ha examen från barn- och fritidsprogrammet
erfarenhet av arbete som gruppledare eller stödpedagog inom gruppbostad
Som person är du trygg och stabil och tar ansvar för ditt arbete. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta serviceinriktat. Du ska ha god förmåga att strukturera upp ditt arbete och inneha god förmåga till samordning. Vi söker dig som har en god förmåga att leda och motivera andra för att nå gemensamma mål.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi ser fram emot att läsa din ansökan snarast, dock senast den 14 juli.
Vid frågor kring tjänsten kontakta verksamhetschef Masoud Azimi, masoud.azimi@solna.se
. Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning hos oss.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
För facklig kontaktperson för tjänsten se www.solna.se/jobba-hos-oss/fackliga-kontaktpersoner
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna Kommun
(org.nr 212000-0183), https://www.solna.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Stadshusgången 2 (visa karta
)
171 86 SOLNA Arbetsplats
Omvårdnadsförvaltningen, Humaniora vård & omsorg, LSS bostäder Kontakt
Masoud Azimi masoud.azimi@solna.se 087461422 Jobbnummer
9984739