Gruppledare till Gröngölingsgatans gruppbostad, Solna stad
2025-12-23
Vill du vara med och leda i våra gruppbostäder? Då ska DU söka tjänsten som gruppledare och bidra till arbetet mot att bli Solnas bästa gruppbostad! Publiceringsdatum2025-12-23Om företaget
Solna Stad startar ett nytt LSS-boende på Gröngölingsgatan 3, som blir stadens första profilerade boende med särskilt fokus på seniorer.
Syftet med verksamheten är att skapa en trygg och meningsfull tillvaro för personer med funktionsnedsättning som når en äldre fas i livet. Profileringen möjliggör ett långsiktigt och individuellt anpassat stöd där varje person kan få sina förändrade behov tillgodosedda - från vuxenlivet och vidare in i åldrandet.
På Gröngölingsgatan 3 kommer vi att erbjuda:
- En social och trygg miljö anpassad för äldre personer med funktionsnedsättning
- Meningsfulla och individanpassade aktiviteter
- Stöd i att bevara trygghet, delaktighet och livskvalitet när den egna förmågan förändras.
Verksamheten vilar på en helhetssyn där vi ser individen i centrum och strävar efter att skapa en boendemiljö som ger både kontinuitet och värme.
Humaniora vård och omsorg är den kommunala utföraren i Solna Stad.
Vårt erbjudande
- God och gedigen introduktion.
- Ett närvarande ledarskap.
- Friskvårdsbidrag.
- Fantastiska kollegor som ger stor arbetsglädje.
- Spännande utvecklingsmöjligheter i form av fortbildning.
Vad innebär arbetet?
Som gruppledare i den nystartade Gröngölingsgatans gruppbostad kommer du att vara med och forma verksamheten samt tillsammans med verksamhetschefen arbeta för att planera och utveckla kvalitetsarbetet. Detta ställer krav på god förmåga att arbeta mot uppsatta mål. Gruppledaren är en länk mellan verksamhetschefen och arbetsgruppen. Du verkar för en god arbetsmiljö samt handleder och ger råd och stöd till personalen. Du främjar ett gott samarbete i arbetsgruppen samtidigt som du är duktig på att arbeta självständigt. Som gruppledare kommer du få delegerade administrativa arbetsuppgifter och du behöver därför ha en god datorvana. Det kan vara exempelvis schemaläggning, rapportering i Stratsys, med mera.
Uppdraget som gruppledare förutsätter att du är pedagogisk och att du har ett intresse av att kontinuerligt kompetensutveckla dig själv och dina kollegor. I dina arbetsuppgifter ingår det att vara en del av det ordinarie arbetet som stödassistent.
Vem söker vi?
- Du vara utbildad undersköterska eller stödpedagog.
- Du ska ha minst 1 års erfarenhet av arbete som gruppledare eller stödpedagog inom gruppbostad.
- Det är meriterande om du tidigare arbetat inom äldreomsorgen.
Som person är du trygg och stabil och tar ansvar för ditt arbete. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta serviceinriktat. Du ska ha god förmåga att strukturera upp ditt arbete och inneha god förmåga till samordning. Vi söker dig som har en god förmåga att leda och motivera andra för att nå gemensamma mål.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi ser fram emot att läsa din ansökan snarast, dock senast den 2026-01-12
Vid frågor kring tjänsten kontakta verksamhetschef Masoud Azimi, masoud.azimi@solna.se
. Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning hos oss.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
