Gruppledare till familjehemsvården i Skärholmen
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-01-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Hos oss på familjehemsvården gör du skillnad varje dag!
Under 2026 gör stadsdelen en stor satsning på utökning av familjehemsvården.
Vi söker nu därför ytterligare en gruppledare.
Välkommen till oss
Vårt uppdrag är att kontinuerligt följa upp och utveckla vården av barn i familjehem, för att varje barn ska få en trygg, säker och stimulerande miljö där de kan växa och må bra.
I Skärholmen arbetar barnsekreterare och familjehemssekreterare nära tillsammans, med tydliga roller och ansvar, för att skapa en smidig och trygg vardag för barnen. Familjevården har dessutom utvecklat en arbetsmodell med förstärkt stöd, där både Marte Meo/MAFI-terapeut och familjebehandlare är delaktiga i alla faser - från planering till uppföljning - för att ge varje barn det stöd de behöver.
Vi söker nu dig som har kompetensen och viljan att leda och fördela arbetet till gruppen familjehemssekreterare i huvudsak.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett viktigt uppdrag med stort eget ansvar. Hos oss får du goda förutsättningar att lyckas och utvecklas i ditt uppdrag. Du har tillgång till en nära och engagerad arbetsledning, metodutvecklare och extern handledning. Därutöver har vi inom enheten tillgång till funktioner såsom placerings- och skolsamordnare.
Vi erbjuder flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling och subventionerat årskort till Stockholms stads simhallar inklusive gym. Du arbetar i moderna, aktivitetsbaserade lokaler i Skärholmens centrum, med utmärkta kommunikationer och nära tillgång till service, restauranger och butiker.
Din roll
Du leder teamet mot gemensamma mål och skapar en trygg och rättssäker handläggning av ärenden. Med ett coachande och närvarande ledarskap stöttar du medarbetarna i deras arbete och bidrar till att de utvecklas i sina roller.
I din roll samarbetar du aktivt med andra enheter inom förvaltningen och bistår enhetschefen i frågor kring budget, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Du är en viktig del av ledningsgruppen, där du tillsammans med kollegor driver förbättringar och skapar en stark och positiv arbetsmiljö. Rollen innebär ett nära samarbete med din gruppledarkollega i barnsekreterargruppen.
Här får du chansen att leda, inspirera och utveckla både människor och verksamhet och vara med och forma framtiden för hela enheten.
Din kompetens och erfarenhetPubliceringsdatum2026-01-30Kvalifikationer
Socionomexamen
Erfarenhet av arbete inom familjehemsvård
Flerårig och aktuell erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och ungdom
Kompetens inom BBIC (barns behov i centrum)
Kunskap om och praktisk erfarenhet av Signs of Safety
God kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska
Meriterande:
Erfarenhet av Paraplysystemet
Aktuell erfarenhet av arbetsledning
Vi söker dig som är engagerad, trygg och tydlig. Du visar tillit, skapar delaktighet och har en mycket god samarbetsförmåga. Ditt arbete präglas av god struktur men du kan också vara flexibel när så krävs. Vidare har du en stark vilja att driva ditt arbete framåt med stor uthållighet och fokus på kvalitet och rättssäkerhet.
Känner du igen dig i ovanstående beskrivning? Vill du vara med och utveckla familjevården hos oss?
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrigt
Vi gör urval utifrån CV och ett antal urvalsfrågor som du besvarar i samband med att du söker tjänsten och tar därför inte in något personligt brev.
Tjänsten innefattar registerkontroll och sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6784". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skärholmens stadsdelsförvaltning, Område Barn och unga, Familjevård Kontakt
Belinda Ekvall belinda.ekvall@stockholm.se 08-50824011 Jobbnummer
9715324