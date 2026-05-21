Gruppledare till familjehemsenheten
2026-05-21
Familjehemsenheten är en del av området barn- och unga inom avdelningens individ- och familjeomsorg. Enheten ansvarar för placerade barn och ungdomar i åldern 0-20 år, ensamkommande barn, kontaktverksamhet samt avtalshantering. Verksamheten är organiserad i två grupper: en grupp med barnhandläggare och handläggare för ensamkommande barn, samt en grupp med familjehemssekreterare, kontaktsekreterare och placeringskoordinatorer.
I rollen som gruppledare leder du cirka 8-9 handläggare och placeringskoordinatorer och ingår samtidigt som en del av områdets ledning. Enheten leds av en enhetschef tillsammans med tre gruppledare, vilket skapar en tydlig struktur för samverkan, styrning och utveckling. Tillsammans arbetar ledningen för att säkerställa en rättssäker, kvalitativ och hållbar familjehemsvård samt en välfungerande och professionell verksamhet för barn och unga.
Arbetsuppgifter
Som gruppledare i familjehemsenheten får du en viktig roll i att hålla ihop vardagen och skapa goda förutsättningar för både medarbetare och verksamhet. Du ansvarar för det dagliga stödet till medarbetarna och fördelar arbetsuppgifter på ett sätt som skapar tydlighet, struktur och arbetsro. Med din gedigna erfarenhet inom området handleder du i svåra ärenden och fungerar som ett tryggt bollplank när komplexa frågor behöver diskuteras.
Du är en aktiv del av områdets ledning och arbetar nära enhetschef och övriga gruppledare inom barn- och unga. Tillsammans driver ni utvecklingsarbete, formar arbetssätt och skapar en verksamhet som präglas av kvalitet, engagemang och omtanke. Vårt ledarskap bygger på närhet, tillgänglighet och ett genuint stöd till medarbetarna både professionellt och känslomässigt.
Familjehemssekreterarna och placeringskoordinatorerna arbetar med ett starkt fokus på att säkerställa en familjehemsvård av hög kvalitet. Rättssäkerhet, barns delaktighet och ett nära stöd till familjehemmen i samarbete med öppenvården är centrala delar av uppdraget. I den här rollen får du vara med och utveckla arbetet, stärka strukturer och bidra till att skapa långsiktigt hållbara lösningar för barn och familjer.
Vi söker dig som trivs i förändring, som vill vara med och driva utveckling och som inspireras av att bygga upp, förbättra och förnya. Här får du möjlighet att göra verklig skillnad både för verksamheten och för de barn och familjer vi finns till för.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom och har flerårig erfarenhet av utredningsarbete kring barn och unga inom socialtjänst och familjehemsvård med fokus på familjehemsutredningar. Du har en väl utvecklad förmåga att leda och fördela arbete, skapa struktur och säkerställa att verksamheten håller hög kvalitet.
Tidigare erfarenhet av arbetsledning är meriterande, liksom en pedagogisk förmåga att förmedla kunskap och vägleda andra. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift och är trygg i att fatta beslut även i komplexa situationer.
Du är strukturerad, har god samarbetsförmåga och kan prioritera utifrån verksamhetens behov. Du ser och tar tillvara medarbetarnas olika styrkor och driver arbetet framåt med engagemang.
Precis som vi värdesätter du en god arbetsmiljö där man stöttar varandra och har roligt tillsammans. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande och provanställning kan komma att tillämpas. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på länken nedan.
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt!
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Eftersom Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde är finska språket meriterande.
