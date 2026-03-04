Gruppledare till enheten utredning barn, unga och familj
Lidingö Kommun / Socialsekreterarjobb / Lidingö Visa alla socialsekreterarjobb i Lidingö
2026-03-04
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidingö Kommun i Lidingö
Lidingö stad satsar på socialtjänstens arbete med barn och unga. Vi genomför ett utvecklingsarbete för att ge ännu bättre förutsättningar att skapa en modern, förebyggande och tillgänglig socialtjänst. Som ett led i detta har vi samlat all myndighetsutövning och öppenvård gällande barn och unga (0-20 år) i ett eget område och vi inför nu ett teambaserat arbetssätt inom hela IFI.
Område barn, unga och familj består av tre enheter:
* Enheten mottag och familjestöd
* Enheten utredning barn, unga och familj
* Enheten familjehemsvård och insats
Vi söker nu en gruppledare till enheten utredning barn, unga och familj, efter vår stjärna till kollega lämnar oss för nya äventyr och utmaningar.
Område Barn, unga och familj tillhör omsorgs- och socialförvaltningen som är en av våra sex förvaltningar i Lidingö stad. Hos oss arbetar cirka 800 medarbetare med att stötta våra invånare i livets alla skeenden. Vi jobbar med individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, funktionsnedsättning samt äldreomsorg. Vi sätter alltid individens behov i centrum.
Vi erbjuder ett nära ledarskap och en tydlig arbetsledning med tillgängliga enhetschefer och gruppledare. Dessutom har området tillgång till en egen områdesjurist som ger stöd i juridiska frågor, processer och utbildningar. Vi har även extern handledning och vi erbjuder friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Ditt jobb är viktigt! Som gruppledare inom enheten utredning barn, unga och familj ansvarar du för att stötta socialsekreterarna i det dagliga arbetet och vara ett stöd vid beslutsfattande. Du är ett nära lättillgängligt stöd för både nya och erfarna socialsekreterare.
I ditt arbete ingår även att ha regelbundna ärendeavstämningar. Du arbetar i enlighet med aktuell lagstiftning och riktlinjer. Du bidrar tillsammans med enhetschef, din gruppledarkollega inom enheten samt andra gruppledarkollegor och områdets egen jurist att området utvecklas, är rättssäkert och håller hög kvalitet. Vidare håller du dig uppdaterad inom din profession och omvärldsbevakar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom och har flerårig erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning inom barn och unga. Du har även erfarenhet av att arbetsleda socialsekreterare inom området. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och det är ett krav att du har mycket goda kunskaper i relevant lagstiftning och regelverk. Vi ser gärna att du har kunskap om BBIC och Signs of Safety.
Som gruppledare vill vi att du är trygg i att arbetsleda och att vara ett stöd till socialsekreterarna i deras ärenden. Vi ser också att du som gruppledare:
* Tar ansvar för ditt uppdrag, arbetar mot uppsatta mål, har en helhetssyn och ser till Lidingöbornas bästa.
* Är van att samarbeta och är lyhörd inför att ge rätt stöd i socialsekreterarnas arbete.
* Kommunicerar och samarbetar på ett respektfullt och konstruktivt sätt.
* Som person är du trygg i dig själv, har en god självkännedom och förmåga att skapa goda relationer. Du drivs av att se möjligheter till förbättring och kan anpassa dig utifrån förändrade krav och förutsättningar.
* Du möter olika förutsättningar med öppenhet och kreativitet och finner lösningar som driver utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, förmåga och färdighet för tjänsten.
ÖVRIGT
Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad bron till framtiden.
Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde sker enligt överenskommelse och provanställning kan komma att tillämpas.
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C310362". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö kommun
(org.nr 212000-0191) Arbetsplats
Lidingö Stad, Individ, familj och integration Kontakt
Enhetschef & tillförordnad områdeschef
Reza Rashidi reza.rashidi.moghadam@lidingo.se 08-7316557 Jobbnummer
9777759