Gruppledare till enheten för social brottsprevention på socialkontoret
Norrköpings kommun / Socialsekreterarjobb / Norrköping Visa alla socialsekreterarjobb i Norrköping
2026-02-13
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Är du bra på att koordinera och tycker om att arbeta både strategiskt och operativt? Är du skicklig på att skapa rutiner och tycker om att aktivt delta i verksamhetsutveckling tillsammans med chef och övriga medarbetare? Då kan du vara vår nya kollega!
Vilka är vi?
Socialkontoret i Norrköpings kommun sätter individens behov i fokus, alltid med barns bästa i första hand. Det ska vara lätt att få hjälp. Våra stöd- och behandlingsinsatser håller hög kvalitet och bygger på rättssäkra bedömningar.
Vi vill hitta lösningar nära individen och bidra till en positiv förändring för denne. Tillsammans vill vi skapa trygghet och god social service för de som bor i Norrköping.
Enheten för social brottsprevention består av samverkansformerna SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid), SIG (social insatsgrupp), avhopparverksamhet samt förebyggarteamet som vi nu förstärker med medarbetare till skolsociala team i samverkan med utbildningskontoret.
Syftet och målet med enhetens arbete är att erbjuda stöd så tidigt som möjligt i en persons liv eller i början av en problemutveckling för att förebygga eller minska negativa konsekvenser.
Vi fokuserar på att förebygga att barn och unga börjar begå brott, att bryta en brottslig utveckling, att förebygga återfall i brott samt på brottsförebyggande föräldraskapsstöd . Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som gruppledare har du en central roll i att till viss del stödja och samordna det dagliga arbetet på enheten.
Du finns som stöd till medarbetarna i komplexa ärenden och säkerställer att arbetet håller hög kvalitet och bidrar till att omsätta verksamhetens mål i praktiken. Du bidrar även till ett gott samarbetsklimat och en god arbetsmiljö.
En stor del av uppdraget innefattar att delta aktivt i utformandet av de nya skolsociala teamen.
Tillsammans med chef planerar, strukturerar och samordnar du teamen. Du arbetar med samverkan, utveckling och verksamhetsuppföljning.
Som gruppledare har du en naturlig förmåga att bygga laganda och skapa förutsättningar för att teamen ska lyckas tillsammans.
Att motivera, stötta och underlätta samarbetet mellan kollegor är en självklar del av ditt ledarskap.
Vem är du?
Vi söker dig som är socionom alternativt har en annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi ser positivt på erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och deras föräldrar. Har du erfarenhet av en arbetsledande funktion ser vi det som en tillgång.
Vi ser gärna att du har kunskap om risk- och skyddsfaktorer som har samband med att barn och unga utvecklar ett normbrytande beteende samt erfarenhet av arbete med skolnärvaro.
Erfarenhet av verksamhetsutveckling inom ramen för det brottsförebyggande arbetsområdet ser vi som positivt.
Som person ser du relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella samt har ett positivt förhållningssätt till din omgivning.
Du ser och tar tillvara på möjligheter till förändring och bidrar till ett positivt arbetsklimat, där du stöttar och utvecklar andra i arbetet.
Du trivs med att arbeta i team där du har lätt för att samarbeta och kommunicera på ett konstruktivt sätt.
Vidare tar du ansvar för din uppgift, planerar och strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare även när tempot är högt.
Du uppvisar en hög grad av flexibilitet och har förmåga att anpassa ditt arbetssätt i takt med att enheten utvecklas. Du har god förmåga att arbeta gentemot organisationens mål och vision.
Som person är du trygg, stabil och kan fatta beslut med hänsyn till all tillgänglig information och möjliga alternativ. Din förmåga att behålla lugnet i pressade situationer gör dig till en stabil punkt för både kollegor och de vi finns till för med fokus på uppdraget
B-körkort för manuell växellåda är ett krav för tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Delvis utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 8 mars
Kontakt: För frågor om tjänsten och verksamheten, kontakta enhetschef Hillevi Kassow Helander, 011-15 26 40 och för frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult rekrytering Alle Sharif, alle.sharif@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
